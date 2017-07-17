奈及利亞當局指出，奈及利亞東北部波諾州首府邁杜古利(Maiduguri)，今天(17日)發生女性自殺炸彈客，在1間清真寺引爆身上炸彈的攻擊事件，造成8人死亡。

波諾州緊急事務部門主任沙托密(Ahmed Satomi)表示，這名女炸彈客殺害8人，並造成15人受傷。

目前不清楚這名自殺炸彈客的身份，但波諾州是伊斯蘭極端組織博科聖地(Boko Haram)的發源地，他們意圖在奈及利亞東北部建立伊斯蘭哈里發國，作亂7年多來已經殺害超過2萬人，並導致逾200萬人流離失所。

此外，該組織也在2014年，於波諾州奇博克鎮(Chibok)綁架200多名女學生，震驚國際。