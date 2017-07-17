政府全力推動新南向政策，桃園市長鄭文燦在接受中央廣播電台專訪時表示，新南向政策具體來說就是「跟鄰居交流」，因此，桃園市政府持續努力促進台灣與新南向政策目標國人民之間的相互了解，積極透過文化展演、體育競賽以及傳統美食，增進彼此交流互動，希望桃園市民進一步了解新南向國家的文化，也希望來自東南亞的民眾在桃園生活能增添更多自信。

桃園市長鄭文燦在接受央廣「早安台灣」節目專訪時表示，兩岸經貿金額很大，但東協與印度市場深具潛力，因此有許多企業在全球化的過程中，逐漸需要「China+1」，也就是在中國以外開拓市場，東協與印度自然成為新的選項，因此，桃園市政府積極舉辦及參與各類商展、旅展，還透過銘傳大學的外籍學生開設東南亞語言課程，讓台商幹部學習當地語言。

除經貿外，鄭文燦指出，台灣與新南向政策目標國的觀光、文教、外籍移工等層面交流都非常重要，因此他認為新南向其實就是「跟鄰居交流」，市府一直在致力提升市民對於新南向國家的認識與了解，鄭文燦說：『(原音)很多人對東南亞國家了解不夠，我們就辦了很多活動，像越南、泰國、印尼文化展，也舉行過很多的足球賽，菲律賓喜歡唱歌，我們舉行了外籍移工歌唱大賽；最近我們把美食也當做重點，希望他們帶來故鄉美食，甚至我打算讓他們美食創業。』

無論是文化、體育、美食等方面的交流，鄭文燦強調，重點就是「更了解鄰居的文化」，而這些鄰居在台灣也會多一份自信心。

桃園市大約有10萬名來自東南亞的外籍移工，還有約3萬7千多個來自東南亞的外配家庭，鄭文燦表示，桃園市政府持續推動友善政策，成立「新移民事務辦公室」整合各方資源，不僅如此，規劃中的「新移民文化會館」已完成選址作業，未來將可提供桃園的新移民朋友法律諮商、文創活動等服務。