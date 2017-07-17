台北市長柯文哲今天(17日)接受網路媒體專訪。談到即將舉行的世大運，柯文哲說已準備得差不多，目前就是透過測試賽找出小缺點儘快改善。柯文哲還透露，為了台北世大運，台北市西裝公會特地幫他做了一套西裝；至於會不會穿球鞋出席開幕式，柯文哲說他要再想想看。

距離世大運開幕即將進入倒數1個月，台北市長柯文哲17日接受東森新聞雲「雲端最前線」主持人楊文嘉專訪時表示，目前各項準備都已大致就緒，大的問題已解決，但還是有些小缺點，會透過測試賽趕快找出來修正。

對於將捷運車廂地板裝扮成比賽場地獲得好評，柯文哲透露有個年輕人組成的創意小組，由他們提供許多想法，構思得差不多再發給局處執行。

有網友問柯文哲，台北世大運有什麼必看的理由，柯文哲表示，這次有個口號是「回家比賽」，過去台灣選手奪牌都是在別人的國家，這次要在自己的土地上得獎，台灣民眾應該要去為他們喝采。他還透露，台北市西裝公會特地把他抓去，說為了國家的顏面，要為他做一套西裝。

對於蔡英文總統屆時是否出席開幕典禮，又是否以總統身分出席，柯文哲說，牽涉兩岸的談判不適合透露，但他已清楚表達蔡總統一定要上台，而且要以總統的身分上台，對方不高興也沒辦法。他還笑說自己曾向對方表示，如果蔡總統不上台，他就會下台。