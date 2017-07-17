柯文哲為世大運做西裝 是否穿球鞋要再想想中央廣播電台 (2017-07-17 17:37)
台北市長柯文哲今天(17日)接受網路媒體專訪。談到即將舉行的世大運，柯文哲說已準備得差不多，目前就是透過測試賽找出小缺點儘快改善。柯文哲還透露，為了台北世大運，台北市西裝公會特地幫他做了一套西裝；至於會不會穿球鞋出席開幕式，柯文哲說他要再想想看。
距離世大運開幕即將進入倒數1個月，台北市長柯文哲17日接受東森新聞雲「雲端最前線」主持人楊文嘉專訪時表示，目前各項準備都已大致就緒，大的問題已解決，但還是有些小缺點，會透過測試賽趕快找出來修正。
對於將捷運車廂地板裝扮成比賽場地獲得好評，柯文哲透露有個年輕人組成的創意小組，由他們提供許多想法，構思得差不多再發給局處執行。
有網友問柯文哲，台北世大運有什麼必看的理由，柯文哲表示，這次有個口號是「回家比賽」，過去台灣選手奪牌都是在別人的國家，這次要在自己的土地上得獎，台灣民眾應該要去為他們喝采。他還透露，台北市西裝公會特地把他抓去，說為了國家的顏面，要為他做一套西裝。
對於蔡英文總統屆時是否出席開幕典禮，又是否以總統身分出席，柯文哲說，牽涉兩岸的談判不適合透露，但他已清楚表達蔡總統一定要上台，而且要以總統的身分上台，對方不高興也沒辦法。他還笑說自己曾向對方表示，如果蔡總統不上台，他就會下台。
關鍵字：
上一則：沉浸式教學 尋根傳承故鄉情（2）
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【金安德森】紅灰相間方格窄版長袖襯衫
- 【E.BOREL 依波路】布拉克系列機械腕錶(GS7350W-2590)
- dashbon SonaBuds全無線立體聲藍牙 耳機
- i-gota【愛購它DVI-D 高畫質數位影像傳輸線 15M(B-DVI24PP1
- 【DIESEL】飆風戰士多時區腕錶-黑(DZ7241)
- ROYAL DAMON 羅亞戴蒙 明日之星-項鍊-小
- nine 丹麥設計日本製作 EDGE系列圓框光學眼鏡-深棕【EDGE 2
- Fifty Shades Darker 格雷的五十道陰影2-束縛 靈魂與肉體 S
- EDWIN 網路限定 可拆帽雙色拼接羽絨外套-男-黃色
- CiS自然行實木家具 收納櫃-原木茶几邊櫃-矮櫃(復古白)
政治巷仔內》邱明玉【NOWnews今日新聞】
影【NOWnews今日新聞】
汪孝熙見證中日和平條約 遺孀守候故居【中央社】
本報透視集--議事堂上的一巴掌【中央網路報】
台中進化路地下道 17日填平工程開工【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》