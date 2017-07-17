推動晶片身分證 內政部盼廣納意見周延規劃中央廣播電台 (2017-07-17 17:41)
台灣人權促進會今天(17日)對晶片身分證的隱私權提出質疑，對此，內政部傍晚表示，晶片身分證目前仍在與各界溝通、整合意見的規劃階段，期盼台權會能參與溝通討論，內政部將陸續辦理焦點團體座談會、工作坊及電話民調等活動，期待透過多元管道與民眾溝通、凝聚共識。
內政部表示，晶片身分證內的晶片只儲存證卡上之資料及自然人憑證，各機關所掌有的資料仍於各機關資料庫內，並依個人資料保護法及行政程序法辦理。換言之，晶片身分證之晶片儲存的是一把鑰匙，由民眾自主決定要不要使用這把鑰匙在網路上享受各項便民服務。
內政部日前針對晶片身分證舉辦聽證會，台權會質疑邀請愛沙尼亞「警政及邊境警衛局」及德國聯邦「印製廠」副總裁來台分享經驗，是因為相關利益廠商早已看準發卡後的潛在商機。對此，內政部指出，愛沙尼亞及德國實施晶片身分證已有數十年，成效斐然，所邀請來的專家都是參與該國晶片身分證實施計劃的專業人士。各國組織架構不同，在愛沙尼亞，晶片身分證是由隸屬內政部的警察邊防局及隸屬經濟部的資訊系統管理局共同辦理，所以邀請這兩個單位的專家。至於德國聯邦印製廠，其優異的防偽及推動經驗也值得我國學習。
內政部強調，晶片身分證目前還在與各界溝通、整合意見的規劃階段，尚未報行政院，也未列入前瞻計畫。內政部殷切期盼台權會能參與溝通討論，雖然台權會不願參與討論，但內政部也將蒐集研析台權會的意見；像是在法制面部分，內政部已蒐集愛沙尼亞及德國晶片身分證法案與我國相關法律進行比對盤點，該採納的、該調整的，內政部都會做。
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