亞洲大學室內設計系23位大一學生首次到新加坡參訪 前往新加坡大學及知名WOHA建築師事務所拜會參觀



(中央社訊息服務20170717 16:40:38)亞大室內設計系6月25日至30日舉辦新加坡國際參訪活動，除了系上23位大一學生參加外，還有1位業界的設計師、高中生隨行參訪，其中，室內設計系大一何冠儀、詹閎崴同學，因為入學成績優異，獲得系上的1萬元國際參訪補助。



亞大室內設計系成立以來，過去3年都是安排到日本參訪，今年暑假，首次安排前往新加坡，除了有前中國時報建築版的記者丁榮生先生的專業講解外，更特別安排前往新加坡著名的WOHA建築師事務所拜會，洽談系所相關的合作事宜。



亞大室內設計系主任李元榮提到，新加坡雖然是個僅有560萬人的國家，但是不論在經濟、社會、教育各個層面上都有優異的表現，其中，南洋理工大學及新加坡國立大學更擠身全球最佳大學的前五十名，有許多值得學習的地方。此次參訪除了在設計與藝術外，更前往新加坡城市規劃相關部門，讓學生對於新加坡有個全面性的了解。



參訪的第一部分以新加坡的組屋為主，其中，WOHA的Dawson Road組屋，以11層為一個單元，重複的置入綠帶與開放空間，宛如一座立體的空中花園，讓學生看到建築設計上的不同可能性。第二部分則是以酒店建築為主，安排參訪三種不同風格的酒店設計，包括由知名設計師菲利普史塔克所操刀的萬豪酒店、WOHA以垂直綠帶的概念所建造的Park Royal、OASIA Hotel以及頂級酒店的代表金沙酒店，其中的OASIA HOTEL在高樓層中重新創造地面公園的景象，顛覆了學生對於高層建築的想像，讓學生留下了深刻的印象。



第三部分則是以學校建築為主，拜訪了南洋理工大學、新加坡大學、MIT MediaLab新加坡分部，其中南洋理工學院的支援學習中心以預鑄混凝土打造如城堡般的外觀，內部的流動空間與光線，形成一個在森林中的意象，讓學生驚奇不已。



整個活動參訪的重頭戲，是到新加坡知名的WOHA事務所參訪，由事務所的主持建築師的帶領下，事務所安排了一小時的演講，介紹公司的設計理念與過去的重要作品，給了同學一個充滿設計與創意的演說，而演講結束後，在李元榮主任的協調下，WOHA事務所承諾願意提供實習名額讓同學前往進行一年的實習，讓學生雀躍不已。



「整體的參訪活動雖然緊湊，但收穫豐碩！」張芷瑄同學說，這次的參訪許多大膽的設計，是以前從沒想過的，這趟的參訪行程，讓他大開眼界，更堅定了他想繼續念室內設計的決心。洪悅甄同學指出，這次的參訪活動，不僅打開國際視野，更是拓展系上學習資源的重要管道，尤其此次與WOHA建築師事務所的合作，就是很好的例子，希望將來提供學生更多元學習與就業。



訊息來源：亞洲大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217270.aspx