培育人才 揚名國際─中國醫藥大學博士生林懿苑榮獲歐洲運動科學年會頒發年輕研究者獎



(中央社訊息服務20170717 16:35:54)中國醫藥大學臨床醫學研究所博士生林懿苑同學,在科技部的補助下,於7月5-8日赴德國埃森(Germany-ESSEN)參加第22屆歐洲運動科學年會(22nd Annual Congress of the European College of Sport Science),以迷你口頭發表研究論文,榮獲第二名---年輕研究者獎,在埃森國際會議中心接受年會主席Prof. Tim Cable頒獎表揚,也是台灣唯一獲獎者,實屬難得。



林懿苑同學在歐洲運動科學年會發表的研究論文,題目為「運動訓練對高血壓合併卵巢切除後大鼠心臟發炎及纖維化之影響Effect of Exercise Training on Cardiac Inflammation and Fibrosis in Hypertensive Ovariectomized Rats.」,在國際運動科學研究領域獲得肯定與殊榮,光耀台灣,殊值嘉許。



曾獲得2015美國運動科學會國際學生獎(ACSM International Student Award)的林懿苑同學,指導教授為心臟復健運動治療與致病分子機轉專家李信達教授(亞洲大學醫學暨健康學院院長李信達院長),她與台北市立大學運動科學研究所楊艾倫教授共同研究---「運動介入治療對停經合併高血壓在不同病程的綜效,及其生理與病理機轉。」研究成果有助於臨床停經後婦女心血管疾病的預防和治療,提供國內外醫、學界重要之參據,成果豐碩,備受國際學會的肯定。研究至今已陸續發表數篇相關原著論文於著名國際SCI期刊,相關的研究議題也深獲學界肯定。



歐洲運動科學學會是歐盟運動科學研究的最大學會組織,可說是歐洲運動科學研究領域年度重要盛事,涵蓋臨床運動科學與基礎應用性相關之研究,範疇包括運動營養、生理、生化、心理、生物力學、運動科技、運動表現與健康促進、預防和老化等議題。學會的主要目是透過運動科學跨越國界,促進科學和研究,提倡運動是最好的良藥(Exercise is best medicine)。



歐洲運動科學會所創立的年輕研究者獎,目的在於鼓勵致力於運動科學領域的青年學者,歷來競爭極為激烈。今年申請人數高達244件,符合資格共計132件,經過第一輪篩選出22件論文進行迷你口頭競賽,從中選出前10名頒獎表揚;林懿苑同學以第二名獲得本項殊榮,揚名國際,可喜可賀。



