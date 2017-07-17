遠東科大大豐收 四人當選優秀資訊志工



(中央社訊息服務20170717 16:35:12)教育部資訊志工團隊，105學年度資訊志工招募人數計1,170人，其中有38人受推薦參與優秀資訊志工選拔，共有25名當選優秀志工。遠東科大有4名同學入選，包括蔡文彬學務長所帶領「遠東創新資服e點靈」的電機系學生李嘉綾、黃崑益，資管系老師蕭佳明所帶領「遠東資管資訊e耕團」的資管系學生許慧億，及資管系老師何瑞峰所帶領「夢想家」資管系同學李慶育，不僅資訊志工團隊各項服務成果受到矚目，優秀志工競賽也備受肯定。



李嘉綾表示，團隊有幸在104、105年獲得服務銀質與金質獎，辛苦的付出獲得肯定，也對個人的價值觀、人生觀產生重大的改變，更產生持續服務與造福人群的動力。她說在參加志工前，只要遇到困難的事就會躲避，但是參加志工穿上黃T就會有一份責任感，不管遇到什麼困難，就會想盡辦法把問題解決。



黃崑益表示他喜歡與人互動的感覺，希望透過與不同的人事物接觸，去分享所擁有的以及看到所欠缺的，因為他相信在這過程中，都是一種很棒的成長機會。更令他難忘是擔任逐格動畫課程講師，站上台後才發現要面對一群人並教導所學是一件不容易的事情，雖然過程中常出現不可預知的問題，但也在夥伴們的互相協助以及小朋友的配合中，逐一解決問題。看著每個小朋友熱情地分享自己的作品，心情是無法用言語來描述的。



許慧億則認為自己源源不斷的熱情，正是來自這些充滿活力又可愛的孩子們。每次與小朋友接觸的過程中都有不同的體會，有時候就如同天使般活潑可愛，有時候卻又像惡魔般頑皮搗蛋，但這就是童年，在快樂中學習，沒有壓力的成長，這也是服務小朋友所希望的。未來他也會持續服務這些偏鄉的孩童，帶給他們更多的資訊能力以及豐富的生活知識，讓他們能夠將所學應用在未來的生活上。



李慶育說他到大學才開始接觸服務性社團，一開始以為辦理活動很簡單，執行過以後才了解到規劃要很謹慎，不可以有任何差錯。規劃過程更要以大局為重，有錯誤但秉持著屢敗屢戰的心態。不斷的學習更多新知識，尋找有趣的教學方式，只怕學員沒辦法學習到更多。



遠東科大學務長蔡文彬表示，每次出征都是全新的任務，偏鄉也許資訊物資較為匱乏，但求知的心同樣熱忱，這也讓他投入資訊志工12年如同一日，看到這麼多優秀志工，能夠延續自己的腳步，真正做到城鄉資訊無差距。



訊息來源：遠東科技大學



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