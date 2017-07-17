想當網軍嗎？南大教你！南大第五期「智慧物聯網跨境電商暨網路行銷創業實作班」正式開訓



(中央社訊息服務20170717 16:34:27)國立臺南大學創新育成中心、臺南市政府工商發展投資策進會、中小企業服務中心、臺南市智慧物聯網產業發展協會與金屬工業發展研究中心，聯合開辦智慧物聯網創業菁英學院第五期課程「智慧物聯網跨境電商暨網路行銷創業實作班」，共計45名學員報名，學員大多是企業中的中高階主管或是企業主，包含五星級連鎖飯店總經理、葡萄酒代理商總經理、印度餐廳負責人、運動用品負責人、科技電子業負責人等。南大於7月15日舉辦開訓典禮，進行為期二個月的密集網路實務操作訓練課程。



本期課程分為三部份，首先是教導學員如何運用社群媒體來強化企業自身的品牌形象，透過企業網路「健檢」帶領學員直接進行操作，針對不同性質的企業即時提出可行性建議；再者是學習運用Google的分析軟體，診斷自身企業目前的網路流量與使用者來源，瞭解市場趨勢；最後是指導學員運用東南亞國家各類的網路平台，將產品順利打進東南亞市場。所有課程都與學員所屬企業未來發展有高度關聯性，相信將帶給學員豐富實用的網路行銷創業知能。



臺南市政府工商發展投資策進會王建民總幹事參與開訓典禮並表示，這已是與南大合作開辦的第五期物聯網課程，成效十分良好，不僅促成多家廠商產業升級，也讓許多企業在課程互動中，找到未來合作契機。智慧物聯網創業菁英學院的課程口碑愈來愈棒，希望創業菁英學院持續辦理，吸引更多企業界人士參與。



南大莊陽德副校長表示，臺南地區的中小企業面臨的課題雖不盡相同，但普遍地對於物聯網以及網路社群的操作不太熟悉。南大秉持在地大學的精神，配合市政府開辦智慧物聯網創業菁英學院，依據市場現況及學員需求調整每期課程內容，頗受好評。今年開辦的「智慧物聯網跨境電商暨網路行銷創業實作班」課程，報名相當踴躍，即使報名額滿之後，仍有不少洽詢電話。南大希望未來能擴大辦理，協助在地產業升級並進行產學合作，帶動區域經濟發展。



訊息來源：國立台南大學



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