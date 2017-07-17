琉球鄉衛生所附設護理之家即將興建 於今日辦理動土典禮



(中央社訊息服務20170717 16:33:46)屏東縣人口高齡化日趨嚴重，琉球鄉老人佔全鄉人口14.2%，已邁入高齡社會，再加上地處離島，各項照顧服務工作輸送皆較本島難度高，尤其長輩失能之後只能飄洋過海到本島就醫或機構安置，造成患者及家人極大的負擔與壓力，為讓失能長者能在地安養，琉球鄉衛生所將增設護理之家提供照護服務，屏東縣政府於今日舉行動土典禮，即將施工興建。



屏東縣長潘孟安表示，為照顧琉球鄉當地失能者，縣政府從98年即積極爭取土地及經費，規劃設計興建護理之家，經過多年努力，感謝柯P市長在104年上任後，同意無償撥用5400多平方公尺的土地，並在衛生福利部、國家發展委員會離島建設基金補助及縣府預算支持下，完成興費用籌措，整個護理之家興建，經由多方單位的共同努力協助，終於順利發包動工，展開琉球鄉醫療照顧的新頁。



護理之家預計於107年底完工，未來將設置50床提供鄉內中度及重度失能者入住，除失能者獲得妥善照顧之外，不僅創造在地民眾工作機會，發展長期照顧產業，更可減輕家庭照顧者的負擔及壓力，使家庭功能正常運作提升生活品質。



至於護理之家基地旁佔地2公頃餘的住宅用地，屬台北市及國產署土地，經多次協商將作為公共空間使用，也獲台北市及國產署有償撥用，目前正由內政部營建署進行地目變更，未來將規劃休閒公園、長照中心、關懷據點及日托中心。



另外，提供琉球鄉民醫療後送的救護船” 和安號”因已老舊，新救護船”慈航輪”亦已在建造中，預計107年3月就可完成，對琉球居民的健康及生命安全將更加有保障。透過中央與地方對離島居民健康的重視，琉球鄉將一步步落實在地健康照護、在地老化，朝向安居樂業的理想目



訊息來源：屏東縣政府



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