南臺科技大學與南科育成新南向 舉辦新加坡創業加速器愛碼客(AIRmaker)揭牌儀式



(中央社訊息服務20170717 16:33:13)南臺科技大學與新加坡知名國際創業加速器AIRmaker，今(17)日舉行揭牌儀式，新加坡AIRmaker加速器總經理李貴成親自主持揭牌儀式，此次與南臺科技大學中小企業創新育成中心及經濟部中小企業處南科育成中心掛牌合作，為台灣第一家，未來將透過此國際基地，全方位發展南臺科技大學、新加坡AIRmaker及南部科學工業園區之三位一體之合作模式，促進區域交流發展與合作，重新定位南科育成中心在中小企業與青年創業發展的重要角色，共創中小企業處、南臺科技大學與創業青年之三贏共榮價值。



AIRmaker是首位進駐南科園區國際級育成中心的國際加速器，是一項專注於物聯網領域的跨國加速器，未來將與經濟部中小企業處南科育成中心以及南臺科技大學中小企業創新育成中心合作，藉由加速器方案鏈結南科育成青創基地機制，共同培育與遴選出具國際創業潛力之團隊到新加坡及東南亞市場發展，型塑南科育成中心為具鏈結南科產業園區與國際青年創業之二階段蛙跳式培育創業跳板功能之國際型科技創業中心。



新加坡AIRmaker是專注於物聯網領域的數位醫療與保健、智慧城市之初創公司加速器，目前在新加坡BASH基地進駐為重要的國際加速器伙伴之一。其加速器目的是在各個發展階段推動初創公司成長，AIRmaker還利用其合作夥伴的網絡和生態系統，包括新橋騰飛、星創機構和潤楊集團，協助初創公司業務成長。



南臺科技大學在國際化方面積極推動國際培育，該校中小企業創新育成中心今年已成功輔導一個新創團隊ClefTEK被新加坡BASH基地之AIRmaker加速器投資，在台新雙邊聯合培育往下一輪資金投資與發展東南亞市場邁進。同時亦積極與新加坡國立大學（NUS）、新加坡淡馬錫理工學院(TEMASEK POLYTECHNIC)鏈結國際合作，並正與淡馬錫理工學院創業中心共同規劃台灣創業團隊落地發展進駐基地，同時由南科育成中心接手新加坡創業團隊進駐落地發展。



今（106）年1月1日起南臺科技大學正式接手營運位於南部科學園區之經濟部中小企業處「南科育成中心」，參考政府五加二產業政策以及全球創業加速器之執行概念，結合南臺科技大學產學研資源、創新創業育成總中心、南部科學園區、臺南文化創意產業園區及南科園區公會等軟硬體資源，加速企業育成輔導服務，協助新興創業團隊與各地創業資源媒合，快速建構跨國商業市場通路培育平台，打造南臺灣的「黃絲帶創業生態系」，最終達到國家級育成中心之目的。



新加坡AIRmaker總經理李貴成表示，很榮幸與南臺科技大學成為合作夥伴，看到南臺科技大學擁有非常好的工程與技術資源用以支持及發展新創事業。由於雙方的背景相似，相信可以成為很好的合作夥伴。



南臺科技大學校長戴謙表示，南科育成中心自2017年由南臺科技大學接手營運，截至6月底已累計培育178家中小企業，誘發投增資額近53億，新創企業培育累計80家，並加速協助2家培育企業獲准進駐南部科學工業園區。2017第四季將在南科育成中心建立讓新創團隊與公司與台灣與國際加速器對接的平台，透過國際網絡鏈結，協助新興創業團隊與各地創業資源媒合，快速有效取得所需資源。期望透過國際加速器的推動，讓更多台灣新創公司能夠取得國外資金並將產品推展至國際市場。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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