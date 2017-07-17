海外華裔青年臺灣觀摩 健行科大承辦 交流活動圓滿完成中央社 (2017-07-17 16:24)
海外華裔青年臺灣觀摩 健行科大承辦 交流活動圓滿完成
(中央社訊息服務20170717 16:23:21)來自印尼209位海外華裔青年，參加為期21天的臺灣觀摩活動，在健行科技大學承辦下，已於7/8圓滿完成。僑務委員楊專門委員表示，此次印尼華裔青年透過21天的文化交流，實地參訪臺灣政治、科技、文創、自然、歷史等重點項目，掌握臺灣經濟社會文化發展的脈絡與體驗臺灣特有的風俗民情，除了在健行科技大學了解科技大學優良實務教學與師資外，也與東海大學與東華大學進行學術交流，增進臺印青年的互動認識，瞭解臺印未來發展的趨勢，對於兩地未來的合作提供無限的契機。
臺灣觀摩團陳瑞漢團長表示，環島臺灣一周後，認識了臺灣的進步與可學習的地方，這些對於印尼未來的中堅在國際視野上有莫大的幫助，尤其見到臺灣的熱情，更印證了一句話「臺灣最美的風景是人」。本次臺灣觀摩團結訓學員共209位，於7/7結業式頒發結訓紀念冊，學員間依依不捨，並相約明年再見。
訊息來源：健行科技大學
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217263.aspx
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