海大攜手張榮發基金會及熊米屋共組愛心產學聯盟



(中央社訊息服務20170717 15:41:05)國立臺灣海洋大學、張榮發基金會與熊米屋企業社今(17)日簽署合作備忘錄，共組「愛心產學聯盟」，結合文創設計的專業，一起幫助基隆地區成年心智障礙的朋友。 臺灣海洋大學表示，熊米屋是基隆市智障者家長協會附設烘焙坊，成立已有10年，專門照顧基隆地區成年心智障礙者，透過自製自銷蛋糕及餅乾等食品，希望讓這群大朋友能靠自己力量獨立自主。透過張榮發基金會的媒合，未來臺灣海洋大學海洋文創設計產業學系將為熊米屋設計開發深具文創風的手工食品，提升競爭力。 簽約儀式下午在海大人社大樓一樓畢東江廳舉行，由海大校長張清風、熊米屋公益事業中心董事長趙又琳、張榮發基金會執行長鍾德美共同簽署「愛心產學聯盟合作備忘錄」，積極推動產學合作，提昇基隆社福團體發展，創造在地城鄉產業行銷新價值，共同協助熊米屋提昇服務品質及經營績效，讓愛心加上文創，產生有溫度的美。 張榮發基金會執行長鍾德美表示，張榮發基金會長期關懷熊米屋公益事業中心，發現熊米屋人力、資源有限，產品包裝仍有發展空間，也希望改變營運策略，所以特別邀請海大一同來做善事，相信以張校長辦學認真及做公益不落人後的態度，在「海洋文創設計產業學系」設計與產業經營專長協助下，熊米屋的產品將更具文創風格，產業經營管理與發展會更上層樓。 海大校長張清風指出，海洋文創設計產業學系，是海大新成立的科系，著重整合設計與服務創新，以因應新興的社會人力需求，希望透過這次與張榮發基金會及熊米屋的合作，讓學術理論更貼近實務，未來除了提供專業的諮詢之外，希望學生也能透過實作的經驗，增加實務經驗，同時發揮大學的社會責任，幫助在地公益事業發展，期待能幫熊米屋打下漂亮的一仗，達到雙贏局面。 熊米屋董事長趙又琳表示，「熊米屋」的臺語諧音(想要有)，代表基隆地區心智障礙者想要有家的夢想，更深盼能透過自身力量，換取一座安身立命的家園，但在產品設計包裝方面，還有許多改進空間。此次非常感謝張榮發基金會牽成海大慷慨允諾幫忙，相信三方長期合作，必能發揮最大效益。 張榮發基金會近年積極連結相關產業資源，透過辦理各式講座，分享經營管理、行銷、食安等最新理念，也不忘安排專家到社福團體生產基地實地解說，希望給魚吃，也送釣竿。



訊息來源：國立台灣海洋大學



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