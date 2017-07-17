沉浸式教學 尋根傳承故鄉情（2）中央社 (2017-07-17 17:50)
為讓孩子們認識父母故鄉文化，桃園市政府教育局邀請15名馬祖的國小、國中生，跨海進行沉浸式母語教學，透過語言及技藝傳承，承續可貴的文化傳統。中央社記者吳睿騏桃園攝 106年7月17日
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