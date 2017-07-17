KANO盃全國高中棒球賽8月開打（2）中央社 (2017-07-17 17:50)
「2017全國高中KANO盃棒球菁英賽」8月登場，16支參賽隊伍將在嘉義市立棒球場等地開打，爭取冠軍榮耀，17日下午在台北車站舉行組別抽籤記者會，各隊代表選手出席。中央社實習記者林家慶攝 106年7月17日
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