KANO盃全國高中棒球賽8月開打（3）中央社 (2017-07-17 17:50)
「2017全國高中KANO盃棒球菁英賽」8月登場，青棒強權平鎮高中也在16支參賽隊伍之列，盼能再下一城，贏得冠軍，圖為平鎮高中球員17日在台北車站出席組別抽籤記者會。中央社實習記者林家慶攝 106年7月17日
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