KANO盃全國高中棒球賽8月開打（1）中央社 (2017-07-17 17:50)
「2017全國高中KANO盃棒球菁英賽」8月將開打，17日下午在台北車站舉行組別抽籤記者會，現場邀請嘉義大學棒球隊開場表演，展現熱血精神。中央社實習記者林家慶攝 106年7月17日
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