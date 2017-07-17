瓊斯盃 中華白對菲律賓（2）中央社 (2017-07-17 17:50)
第39屆台灣啤酒威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組賽事，17日下午進行菲律賓隊與中華白隊的賽程。圖為中華白隊陳盈駿（藍）突破菲律賓隊（白）防守，上籃得分。中央社記者徐肇昌攝 106年7月17日
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