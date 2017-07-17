亞洲空手道錦標賽在哈薩克舉行，台灣空手道「小清新」文姿云（前）16日在女子55公斤級賽事擊敗日本女將石合郁香，成功衛冕，另外她也率隊拿下女團銀牌，個人拿下1金、1銀兩面獎牌。（文姿云提供）中央社記者李晉緯傳真 106年7月17日