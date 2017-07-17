據法國權威媒體《隊報》報導，曼聯已經在巴黎聖日耳曼右後衛奧里耶的爭奪當中處於領先位置。

雖然尤文和國米一直在跟奧里耶傳緋聞，但據《隊報》了解到的情況，曼聯已經成為最有可能簽下奧里耶的球隊。該媒體同時稱，曼聯可以用不超過2500萬歐元的價格完成這筆轉會。

奧里耶可以勝任後防線上的多個位置，不過他最擅長的還是右邊後衛。自從2014年開始，他便在法國首都效力。

（來自 肆客足球）