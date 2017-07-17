根據《共和報》消息，尤文與羅馬進行了一次會議，討論了羅馬中衛馬諾拉斯轉會的可能性。

在博努奇離隊后，尤文正在尋找一個中衛。《共和報》聲稱，尤文總經理馬洛塔在上周三羅馬的一家酒店裡會見羅馬體育總監蒙奇。在會面中，馬洛塔得知羅馬為馬諾拉斯的標價為4000萬歐元。

馬諾拉斯在2014年加盟羅馬並效力至今，如今他的合同還剩2年。此前，羅馬馬諾拉斯接近加盟澤尼特。據傳，由於球員不能接受澤尼特以盧布支付工資的方式而拒絕接受體檢，使得交易在最後時刻流產。

而最近羅馬主席帕洛塔在接受採訪時曾表示，馬諾拉斯和納英戈蘭都不會離隊。

（來自 肆客足球）