浙江新外援獲官宣！曾經嘲諷CBA:那裡都是中國人北京新浪網 (2017-07-17 17:39)
日期:7月17日，浙江男籃官方宣布簽下前NBA球員索尼-維姆斯，據悉合同超過130萬美元。他將在八月底抵達杭州與球隊會合。
索尼-維姆斯是2008年的39號秀，被公牛選中。先後效力於掘金、猛龍、太陽和76人隊。在NBA，他並沒有非常優秀的表現，常規賽場均僅得到6.5分。
上賽季他效力於以色列豪門馬卡比，並幫助馬卡比奪冠，以色列聯賽場均貢獻7.7分3.8籃板4.5助攻1搶斷，同時他還在代表球隊參加了19場歐聯杯的比賽，場均貢獻11.6分3.3籃板3.4助攻。今年2月17日，他被球隊裁掉。
維姆斯雖然下賽季將參加CBA聯賽，但他曾經卻嘲諷過CBA聯賽。早在2011年的NBA停擺期，維姆斯在立陶宛聯賽打球。當他被問到為什麼沒有選擇來到中國打球時，他說：「在中國打球好像是在和小孩比賽，在那場均40+沒什麼意思。我不想到那裡打球，因為那裡只有中國人，我想到有競爭力的地方。」
但命運就是這麼愛開玩笑，維姆斯在六年後還是來到了CBA。至於他能在中國取得怎樣的成績？還是值得期待的。
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