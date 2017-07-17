根據《每日體育報》報導，巴薩對恆大中場保利尼奧開出了最終報價，西媒稱這份報價已超過了3000萬歐元。

《每日體育報》稱巴薩沒有放棄保利尼奧，巴西中場是球隊新帥巴爾韋德計劃中的首要目標之一，雖然巴薩的首次報價遭到了恆大的拒絕，但是他們沒有放棄。

雖然巴薩依然對保利尼奧有興趣，但是《每日體育報》表示俱樂部也不會做出瘋狂舉動，這一次巴薩方面已告知恆大這是最終報價，西媒稱這次的報價超過了3000萬歐元，雖然依然沒有達到保利尼奧的合同違約金（4000萬歐元），但是這個數字可以通過額外條款達到，比如保利尼奧在巴薩隊內拿出相應的水平。

（來自 肆客足球）