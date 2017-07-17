瓊斯盃傳統好戲「中菲大戰」果然總是充滿激情，今天中華白對上菲律賓的比賽中，雙方擁有不少的肢體動作，終於在第4節爆發，黃泓瀚與馬修（Matthew Wright）發生口角衝突，所幸裁判及時制止，並未釀成更大的衝突，雖然本場比賽中華白靠著陳盈駿單場狂轟17分，曾一度將比數緊咬在4分，但最終還是無法有效守住對方破壞力十足的後衛，終場菲律賓以93：82擊敗中華白。

16日慘敗伊朗18分的中華白今天面對菲律賓打出不同過往的球風，相較於前一晚，本場比賽上半場有效提升三分球命中率，13投7中，並且有效地控制籃板還有失誤，因此上半場還能有效和菲律賓糾纏，上半場結束雙方打成44：44平手。

下半場一開賽，菲律賓馬上打出一波7：0的攻勢，取得51：44的領先，但陳盈駿此時再度跳出來拯救球隊，靠著頻頻快攻上籃撕裂菲律賓的防守，逐漸將比數追回，中華白曾將比數追成54：58僅落後4分，但菲律賓果然是一支實力相當堅強的球隊，在第三節終了前拉出一波5：0的攻勢，將比數再以69：60領先中華，但黃泓瀚槍響前一次妙傳給籃下的溫立煌放進2分，將比數追成62：69進入決勝節。

決勝節的比賽激情四射，雙方互不相讓，中華黃泓瀚與馬修（Matthew Wright）發生口角，所幸裁判及時控制雙方情緒，沒有引發更激烈的衝突，但此舉卻激發起菲律賓的鬥志，再度靠著以薩（Issac Ravena）破壞中華白防線，比賽終了前將比數擴大至85：77領先中華白。

終場前最後1分中中華白靠著李愷諺的三分彈，曾經將比數追成82：91，但中華白還是無力回天，終場以11分敗下陣來。