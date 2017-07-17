小聯盟／朱立人連5場敲安 王維中投1局無失分NOWnews今日新聞 (2017-07-17 17:14)
效力於釀酒人3A的台灣投手王維中，今天在面對小熊3A的比賽中登板，投1局沒有失分，而印地安人1A的朱立人，今天5打數2安打並打回1分打點。
王維中今天在6局雙方1:1平手時登板，他連續抓下2個出局數後，挨了1支二壘安打，接著又投出保送，好在最後讓打者擊出滾地球才化解危機，結束這局後就退場，王維中連續3場比賽無失分，防禦率降至2.09。
而朱立人今天擔任球隊先發捕手，打第4棒，5個打數敲出2支安打，打回1分打點，他連續5場比賽敲出安打。
印地安人2A的張育成，今天擔任球隊先發游擊手，3個打數都交白卷，還吞下2次三振，打擊率降至.227。
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