日職讀賣巨人隊台灣好手陽岱鋼今天面對中日龍隊先發打第六棒、鎮守中外野，他在2局上首打席就敲出安打，連續5場敲安。

中日隊今天推出左投小笠原慎之介先發，陽岱鋼2局上就率先敲左外野安打，還盗上二壘，這也是他本季首度盜壘成功。

陽岱鋼打擊率上升至2成93，並靠著小林誠司的內野滾地球回本壘得分，巨人隊目前以2:0領先。