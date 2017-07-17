對於納比-凱塔，利物浦似乎有那麼點兒志在必得的意思！《鏡報》稱，克洛普的球隊準備為萊比錫中場報價7000萬英鎊。

22歲的凱塔準備迫使萊比錫放人，但在拒絕了紅軍的5700萬英鎊初始報價之後，德甲亞軍堅稱凱塔是球隊的非賣品。

與此同時，國米也加入到了凱塔的爭奪當中。據義大利媒體報導，藍黑軍團準備先將凱塔收歸賬下，進而讓其在萊比錫再效力一個賽季。

不過據接近凱塔的消息源稱，有機會到英超為克洛普的球隊踢球，這一點依然讓凱塔本人感到心動。

利物浦今夏已經刷新了俱樂部引援紀錄，從羅馬簽下薩拉赫，他們花費了3690萬英鎊。球隊1-1戰平維岡的友誼賽上，薩拉赫首秀即取得了進球。

如果利物浦真的為凱塔報價7000萬英鎊，而萊比錫也最終接受的話，那麼紅軍的轉會費紀錄將被進一步刷新。

（來自 肆客足球）