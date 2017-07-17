日期:7月17日消息，2017年游泳世錦賽在匈牙利的布達佩斯繼續進行，在女子雙人3米跳板資格賽里，昌雅妮/施廷懋發揮穩定，她們一路領跑以320.40分排名第一順利晉級決賽。

女子雙人3米板共有19個國家和地區的選手參加，中國隊是昌雅妮和施廷懋搭檔。比賽共分為5輪，前兩組是規定動作。昌雅妮/施廷懋在第16個出場，她們在前兩跳101B（向前翻騰半周屈體）和301B（反身翻騰半周屈體）高質量的完成，同步性也相當不錯，分別得到51.00分和51.60分，總分102.60分，她們在兩跳之後排名首位。

第三跳昌雅妮/施廷懋選擇了難度係數3.0的405B（向內翻騰兩周半屈體），施廷懋發揮穩定，昌雅妮略有失誤，所幸兩人的同步性不錯，有裁判給出9.0的同步分，這一跳得到72.90分，總分175.50分。三輪比賽結束，她們繼續排名首位。

昌雅妮/施廷懋在第四跳選擇了難度係數3.0的205B（向後翻騰兩周半屈體），兩人的空中動作都有些小瑕疵，水花效果也不是特別好，但她們的同步性仍然很好，兩位裁判打出9.0分，得到73.80分，總分變為249.30分。四跳之後，昌雅妮/施廷懋繼續領先，不過領先優勢只有3.9分，加拿大的阿貝爾/貝里尤緊隨其後。

最後一跳，中國組合選擇了難度係數3.0的5152B（向前翻騰兩周半轉體一周屈體），昌雅妮走板時有些退板，但她空中調整得不錯，只是兩人的同步性有些先後，水花效果不錯，同步分里仍有9.0分，這一跳得到71.10分，總分320.40分。這樣資格賽結束，昌雅妮/施廷懋排名第一晉級，阿貝爾/貝里尤以306.60分排名第二，俄羅斯的巴茲娜/伊琳科以304.80分排名第三。

（Chimera）