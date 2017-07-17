連克北上廣，霸氣三連勝！這真的是上賽季最後一輪勉強保級的亞泰嗎？昨日中超第17輪，長春亞泰坐鎮主場3比2逆轉擊敗廣州富力，本賽季首次三連勝。而廣州富力遭遇三連敗，只領先亞泰2分。亞泰近三個主場連勝北上廣三支球隊———北京國安、上海上港和廣州富力三支強隊，可謂是中超近期風頭最盛的球隊。

雙哈對決

近三輪4球入賬伊哈洛完勝扎哈維

本場比賽之前，亞泰的奈及利亞射手伊哈洛已經連續兩輪進球，但他的效率與富力陣中以色列的扎球王相比還是相差太多。在中超射手榜上，扎哈維以14球暫列頭名。近四輪聯賽，扎哈維攻入5球，狀態一發不可收拾。亞泰和富力之戰，也被看做是雙方兩大鋒霸伊哈洛和扎哈維的「雙哈對決」。

此役亞泰依然派出最強陣容，張力與何超搭檔后腰，范曉冬回撤左後衛位置，前場仍是伊哈洛、周大地、譚龍和胡斯蒂聯袂衝擊。上半場扎哈維屢屢衝擊亞泰球門，雖然遠射較多，但並沒有太大威脅。不過第20分鐘，扎哈維一次精準長傳，助攻葉楚貴獲得單刀機會，後者一蹴而就。

上半場亞泰1球落後，易邊再戰後伊哈洛開始爆發，第54分鐘他接到譚龍的倒三角回傳推射扳平比分。替補登場的老將杜震宇為亞泰反超后，國腳肖智又在第84分鐘為富力扳平。就在現場球迷準備接受2比2戰平的結果時，第88分鐘，又是伊哈洛，接到范曉冬的左路傳中，一記強力頭槌將比分鎖定為3比2。

伊哈洛和扎哈維誰更強？就本場比賽兩人的表現來看，梅開二度的伊哈洛近三輪比賽攻入4球。而本場比賽只奉獻一次助攻的扎哈維則結束了連續四輪比賽進球的勢頭，可以說伊哈洛此役完勝扎哈維。

另外值得一提的是，本場比賽胡斯蒂還罰丟了一個點球，本賽季亞泰已經在點球上失手四次，胡斯蒂和伊哈洛各罰丟兩次，如果這些點球全能打進，亞泰現在的積分可能在亞冠區內。

老驥伏櫪

笑非助攻小杜進球這一幕夢回十年前

張笑非助攻，杜震宇進球，這一幕讓多少球迷夢回十年前，那個屬於亞泰最輝煌的年代。2017年，當笑非和小杜都已經年過而立，進入職業生涯末期的時候，曾經亞泰的黃金左翼再次爆發出驚人能量。

此役當場上比分成為1比1膠著之勢時，笑非和杜震宇分別替換了兩位U23球員何超和周大地。第79分鐘，譚龍右路傳中，小禁區內的張笑非用腳將球墊給禁區外的杜震宇，後者左腳凌空怒射破門。

賽後有球迷給新文化體育之家微信公眾號留言說：「看到這個進球時，我的眼淚下來了。」作為從小一起長大一起踢球的好兄弟，笑非和小杜支撐起亞泰左邊路長達十多年之久。由於年齡的增長，現在他們漸漸淡出主力陣容，但這兩位老將在場上起到的定海神針作用，還不是年輕人所能承擔的。

十年前亞泰在中超叱吒風雲，笑非助攻小杜進球是一種「常態」，但在今天，兩位35歲的老將還能為球隊建功，多麼彌足珍貴。看到杜震宇進球后不斷親吻球衣上的亞泰隊徽，就應該知道他的心境使然。縱使小杜對第二個丟球負有一定責任，但心態成熟的他在第88分鐘就策劃了那記絕殺球。

主帥鬥法

低調，繼續低調陳金剛開始謀劃下一戰

面對歐洲名帥斯托伊科維奇，亞泰主教練陳金剛可謂取得了「完勝」。這位賽前處處低調的天津老帥賽后仍然淡定，他在為球隊謀划7月22日亞泰客場與魯能之戰，拿下北上廣階段性勝利之後，亞泰能否將勝利之火燒向客場呢？

陳金剛認為，本場比賽雙方各踢了半場好球，比賽非常激烈好看，可以說為球迷奉獻了一場觀賞性很強的比賽。但亞泰要走的路還很長，一定要把接下來的比賽認真準備好，打好下一場比賽。

反觀斯托伊科維奇，賽后極其沮喪，他認為比賽最後丟球就像噩夢一樣跟隨著富力，這場球非常糟糕，本來在客場進了兩個球應該取得一分，但防守端的表現不太好，所以也只能接受這樣的失利。

有獎競猜即將頒獎

贏球很熱，3比2有點「冷」

亞泰3比2力克富力，這樣的比分有多少人猜到？本輪競猜亞泰主場比分，贏取亞泰主場球票和球迷大禮包活動開始，首次競猜就有近千名球迷通過新文化體育之家微信公眾平台（xwhsports）參與活動。

本輪正確比分為亞泰3比2富力，參與的近千名球迷中，九成球迷預測亞泰贏球，2比1和2比0成為最熱門的比分。另有一成球迷預測亞泰平局。本場比賽上演進球大戰，3比2是絕大多數球迷沒有預料到的，但仍有14名球迷猜中了3比2這個比分，我們將從競猜比分正確的球迷中隨機選中10名幸運球迷，每人獲贈亞泰下個主場門票兩張，以及亞泰球迷大禮包一份。

請競猜比分正確的球迷留意我們的新文化體育之家微信公眾平台發佈，我們將在近期通過電話通知中獎球迷領取球票和獎品的時間以及地點。

本組稿件 新文化記者 郭雍皓