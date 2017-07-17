定了！英格蘭失意門神接近租借加盟西漢姆聯北京新浪網 (2017-07-17 17:22)
喬哈特在瓜迪奧拉手下已經無法獲得信任
據《電訊報》報導，西漢姆聯希望球隊租借曼城門將喬哈特的轉會事宜能夠在周一正式敲定。
據悉，西漢姆已經和曼城達成了協議，西漢姆有買斷權。另外，曼城需要承擔哈特的部分工資，目前哈特的周薪是12萬鎊。周一，哈特將前往倫敦進行體檢。
如果一切順利，他將加進球隊備戰季前賽。西漢姆隊長，馬克-諾貝爾認為：「在過去的10年裡，不管對英格蘭國家隊還是俱樂部，哈特都非常出色，或許他值得多一點尊重。」
哈特想參加明年的世界杯，但要和很多人爭搶主力，他感到壓力很大。
哈特上個月表示：「主力不是我，也不確定是誰。我們門將的水平都很高，我必須得在最高水平賽事中踢球，發揮我最大的能力。我不是機器人，有時我也會想一些不確定因素。但沒有什麼事情會讓我沮喪。這將是另一次令人興奮的冒險，對我個人而言是又一次挑戰，我喜歡挑戰，從不逃避。」
（來自 肆客足球）
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