利物浦中場盧卡斯-雷瓦已經抵達羅馬，有望於今天正式轉會費拉齊奧，而他的轉會費將為500萬英鎊。

上賽季，盧卡斯各項賽事總共出場31次。在克洛普的球隊當中，盧卡斯主要充當臨時中衛的角色。

利物浦戰平維岡的季前友誼賽上，30歲的盧卡斯並未出戰。在那之前，利物浦已經同意500萬英鎊將其賣給拉齊奧。

利物浦已於周日飛赴香港，而盧卡斯則已前往義大利首都。據義大利天空體育報導，盧卡斯將在周一接受體檢，然後正式加盟拉齊奧。

在為利物浦效力的10個賽季當中，盧卡斯總共出場了247次，打進過1球，並且有過14次助攻。

（來自 肆客足球）