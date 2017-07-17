利物浦十年功勛即將轉會離隊 已現身羅馬只待官宣北京新浪網 (2017-07-17 17:27)
盧卡斯-雷瓦已經為利物浦效力了十年之久。
利物浦中場盧卡斯-雷瓦已經抵達羅馬，有望於今天正式轉會費拉齊奧，而他的轉會費將為500萬英鎊。
上賽季，盧卡斯各項賽事總共出場31次。在克洛普的球隊當中，盧卡斯主要充當臨時中衛的角色。
利物浦戰平維岡的季前友誼賽上，30歲的盧卡斯並未出戰。在那之前，利物浦已經同意500萬英鎊將其賣給拉齊奧。
利物浦已於周日飛赴香港，而盧卡斯則已前往義大利首都。據義大利天空體育報導，盧卡斯將在周一接受體檢，然後正式加盟拉齊奧。
在為利物浦效力的10個賽季當中，盧卡斯總共出場了247次，打進過1球，並且有過14次助攻。
（來自 肆客足球）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
SUCCESS 溜冰鞋．兒童 溜冰鞋．直排溜冰鞋．InLask 可調式 溜冰鞋．溜冰鞋 兒童．兒童溜冰鞋．CNS 溜冰鞋．成功 溜冰鞋．兒童 溜冰鞋 S0480．四輪 溜冰鞋．SUCCESS 溜冰鞋 S0480．四輪溜冰鞋．兒童 伸縮 溜冰鞋．道路溜冰鞋．InLask 溜冰鞋．溜冰鞋．溜冰鞋袋．溜冰鞋直排輪．可調 溜冰鞋 兒童
MLB【NOWnews今日新聞】
7大巨星2K18能力值曝光 詹皇愛妃90這人比他高【北京新浪網】
拒絕被破格徵召，3分鐘帶你了解丁妹與世大運間的爭議【KNOWING新聞】
瓊斯盃【NOWnews今日新聞】
得到安東尼能召喚詹姆斯? 火箭這盤棋下的太大【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》