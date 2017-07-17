稿件來源：德興社 公眾號

今天（17日），中國95年齡段U22國家隊將從廣州出發、南下金邊，為兩天后即19日展開的第三屆亞洲U23錦標賽預選賽小組賽進行最後準備。儘管對於這項賽事的關注度並不是很高，而且據了解前往柬埔寨的媒體記者也是寥寥無幾，但這並不意味著此番95年齡段U22國足前往柬埔寨僅僅只是完成例行公事的比賽，特別是此番最重要的對手是日本97年齡段U20隊伍，如果U22國足面對比自己小兩歲的隊伍都打得稀里嘩啦，恐怕無論如何都無法面對外界的各方壓力。

杯賽冠軍獎杯

四名球員留守廣州備戰

需要指出的是，由於上個周末還有一輪中超、中甲聯賽，為了讓各俱樂部的損失減小到最少，U22國足雖然在7月10日集中，但從12日開始，球員就陸續離開返回各俱樂部，準備上個周末的一輪聯賽。儘管最初中國足協公佈的集訓名

單中有32人，但在眾多球員返回各俱樂部之後，僅僅只留下了周煜辰、高准翼、陳哲超和岳鑫四名球員還留在廣州進行訓練，這也使得球隊根本不可能展開正常的訓練，只能以簡單的活動取而代之。



所幸的是，返回各俱樂部的球員大多數都出場參加了上周末的一輪聯賽，只有像唐詩、恆大隊的幾名球員等球員缺席比賽。而在比賽的第二天，球員們也都陸續返回了廣州。只有那些事先確定肯定將無法參賽的球員才未能歸隊。

附出征23人大名單：

守門員（3人）：趙天賜 李海濤 周煜辰

後衛（8人）：李帥 岳鑫 劉奕鳴 高准翼 劉軍帥 鄧涵文 劉浩 陳澤鵬

中場（6人）：何超 李曉明 姚均晟 高海生 張修維 聶傲雙

前鋒（6人）：胡靖航 韋世豪 楊立瑜 向柏旭 唐詩 王靖斌

需要指出的是，中國足協很早就已經按照亞足聯的規定上報了參賽球員的大名單。當時，由於部分適齡球員尚未像今年這樣受益於「U23政策」、在聯賽中出場，因此並未進入到大名單中。如今，義大利人馬達洛尼接手之後，部分球員受益於U23政策，得以在聯賽中出場且表現不錯，被教練組選中，但因為最終參加預選賽小組賽的球員只能從大名單中產生，這樣，像亞泰隊的周大地等球員因為不在大名單中，離開時就獲得了消息即無需再返回廣州。

在此次大名單中唯一一名效力於海外的球員、即德甲雲達不萊梅隊的張玉寧並不會回國參加這次預選賽。這主要是考慮到他剛剛加盟新球會，需要時間與隊伍磨合、爭取到主力位置，因此球隊還是決定讓他隨俱樂部球隊備戰新賽季比賽。

東道主非「免死金牌」

此次U22國足南下柬埔寨征戰，在很多人看來屬於「雞肋」，因為很重要一點，第三屆亞洲U23錦標賽決賽階段比賽定於明年1月份在江蘇的四個城市展開，作為東道主的中國隊其實已經獲得了出線權，因此，不管打好打壞，都不會影響中國隊參加明年決賽階段比賽。理論上雖如此，但是，作為今年隊伍所參加的唯一一項正式賽事，恐怕簡單應付了事的態度並不可行。因為對中國隊來說，如果此次預選賽無法有不錯的表現，恐怕將會影響到整個隊伍的信心，對半年之後的決賽階段比賽產生某些不良影響。



從另一個角度來說，此次預選賽小組賽中除了東道主柬埔寨隊以及菲律賓隊之外，最主要的對手還是日本隊。但凡國字型大小隊伍遭遇日本隊，雖然外界會表現出「漠不關心」的樣子，但實際情況並非如此。這就好比數天前在渭南進行的渭南杯賽上，當中國02年齡段U15國少隊以0比4輸給日本隊時，依然引發了外界的熱議。此番中日兩隊在柬埔寨的較量，同樣會引起球迷的關注。

更為重要的是，三年前在緬甸進行的亞洲U19青年錦標賽上，中國95年齡段國青隊也就是此次出征柬埔寨中的大部分球員組成的隊伍曾在小組賽首場比賽中2比1戰勝日本隊，極大地提升了這批球員的自信心。三年後的今天，兩隊再次交鋒，未來結果如何？自然有人關注。特別是，此番日本足協派出的是97年齡段U20隊伍，也就是為2020年東京奧運會而專門準備的隊伍來取代95年齡段隊伍參加這次亞洲U23錦標賽預選賽，也包括明年1月份的決賽階段比賽。在整個隊伍平均年齡較中國隊小2歲的情況下，如果U22國足輸給日本隊、而且一旦出現大比分的話，則沒有人可以預知外界會引發怎樣的熱議。

從這個角度來說，此次U22國足南下柬埔寨，恐怕並不像外界所設想的那樣是參加「雞肋」戰役，U22國足絲毫不能有任何放鬆。而且，在年齡比對方大兩歲的情況下，取勝也會被認為是正常的。

（2014年緬甸U19亞青賽上，中國95年齡段國青隊2比1戰勝日本隊。圖為韋世豪開賽僅1分鐘就利用點球為中國隊首開紀錄。但此番面對的日本隊是97年齡段隊伍。）

柬埔寨乃U23政策檢驗

對此次南下柬埔寨的U22國足來說，此番出征其實還有另外一層意義。今年初，中國足協頒布了一系列新政中有「U23政策」一條，這也是引起各界普遍反對聲音最大的一條。但一個現實情況是：很多U22球員在「U23政策」下其實都是受益者，在今年中超、中甲聯賽的前期獲得了不少的出場機會。在這種情況下，經過半年多聯賽的實戰鍛煉，這些球員能否表現出某種進步？「U23政策」是否真的像外界所說的那樣「毫無意義」？恐怕在這次柬埔寨戰役中會有所顯現。

對於這些年輕球員來說，打好這次柬埔寨戰役，不只是為自己提升信心，更重要的其實也是在幫助中國足協更加堅定地實施「U23政策」提供某種佐證。一旦表現不盡如人意，外界或許會更進一步質疑「U23政策」。所以，U22球員們也需要這次比賽來努力表現出最好的自己，以爭取今後能夠有更多的機會。

對義大利教練團隊而言，此番是主教練馬達洛尼親自掛帥之後的首次出征。在今年3月份廣州集訓期間，雖然馬達洛尼曾指揮過訓練，但畢竟因為國家隊正在準備12強賽，馬達洛尼不可能有更多時間與精力分心U22國足，整個隊伍更多地是由德羅索負責。但是，由於此次出征之前的時間太短，隊伍人員齊整時的訓練才有一次，然後在抵達柬埔寨之後還有一次賽前訓練課，然後隊伍就將出戰東道主柬埔寨隊。對教練組來說，的確有不小的難度。但是，這也恰恰是教練組考察球員的一次難得機會。

就這批球員而言，95年齡段球員或許將會是未來衝擊2022年世界杯預選賽的主打球員，正因為此，國家隊主教練里皮也將親自前往督戰、考察球員。對這些年輕球員而言，這或許是他們進入國家隊的一次很好機會。而這其實也讓此次柬埔寨戰役不再是「雞肋」，因為想要打動里皮，恐怕還是需要在球場上表現出真功夫來。