（中央社記者李晉緯台北17日電）世大運培訓隊組成的中華白今天在瓊斯盃對上國家隊為主體的菲律賓，上半場仍能有所抗衡，但下半場比分被逐漸拉開，最終以82比93吞敗。



負有台北世大運測試賽任務的第39屆台灣啤酒威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組賽事，今天繼續在台北和平籃球館進行，以世大運培訓隊為班底的中華白，今天對上的是菲律賓即將出征亞洲盃的國家隊陣容。



比賽開打，中華白在陳盈駿、簡祐哲、凱爾（KyleBarone）各拿5分的合力出擊，首節以20比18領先菲律賓；次節則在黃聰翰8分帶領下，以44比44和菲律賓戰成平手。



比賽進入下半場，菲律賓開局打出9比0攻勢，中華白在第3節剩下7分7秒時，才靠陳盈駿三分打拿下分數，菲律賓這節打出25比18攻勢，讓中華白以62比69落後。



決勝節比賽更現激烈，黃聰翰一次持球單打時，菲律賓的馬修（Matthew Andrew Wrigh）假倒，之後兩人還有言語上的「交流」，讓場上氣氛一度緊繃，雙方也各領到一次技術犯規。



比賽剩下2分多鐘，菲律賓砍進外線，中華白以77比88落後到兩位數，之後中華白無力追分，終場以82比93不敵菲律賓，吞下本次賽事3連敗。1060717