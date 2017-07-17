稿件來源：體壇內參 公眾號

開場沒多久就取得進球，新外援鮑馬爾首秀上演助攻，這樣的開局可以說是再美妙不過了。然而美好的開局卻遭遇了最慘烈的結局，主場被逆轉，六連敗，在與保級對手連續的六分戰中敗下陣來，遼寧隊已經沒有了退路。

本周六客戰蘇寧，這是一場保級對手間的六分戰。對遼寧隊來說，一旦輸球很可能就會落入萬丈深淵。為了避免重蹈08年的覆轍，遼寧隊選擇自救。在先後引進了兩名新外援之後，他們已經啟動了換帥程度。若不出意外，馬指導離第三次離開遼寧隊帥位已經越來越近了。

欠薪導致內亂

賽季前4輪3客1主搶下6分，在客場跟貴州、河南、亞泰這3個保級對手的交鋒中，遼寧隊都全身而退。這樣的開局，對於以保級為目標的遼寧隊來說，還是比較理想的。雖然之後他們曾陷入困境，連敗富力恆大國安，但是5月份在保級6分戰中先後拿下力帆和延邊，11輪結束拿下13分，那時幾乎所有人都認為，遼寧隊完成保級目標只是時間問題。

然而自從第12輪客場慘敗上港以來，遼寧隊的積分就停滯在13分。在遼寧隊6連敗之時，保級對手開始紛紛發力。建業在換來亞森后近5場聯賽搶了10分；重慶力帆最近6輪搶了14分，如今已經積24分，離上岸不遠了；貴州自從曼薩諾接手后，勢頭也一直向上走。即便是泰達、蘇寧、延邊這3隊戰績上雖然沒什麼起色，但這3隊或多或少還是在這6輪拿了些分。

六連敗，連續在主場輸掉兩場保級6分戰，再算上之前在客場1比8慘敗申花，不少遼寧球迷早已心生怨氣，在奧體的看台上已經出現了一些倒戈的口號。雖然在接受採訪時，馬林一直在給球員解壓，並淡化球隊內部的問題。但是很顯然遼寧隊內部的問題，已經壓不住了。首當其衝的還是欠薪！

其實這些年欠薪發生在遼寧隊身上，根本就不叫新聞。職業聯賽這些年，遼寧隊一直很差錢，他們的生存之道就是用培養人再清倉。然而現如今，他們把人都快賣完了，球隊的經濟狀況也沒得到好轉。原本去年7月，他們和TCL和碧桂園達成戰略協議時，包括楊善平、孫世林等不少球員還有一種大幹一場的架勢。然而去年下半年，遼足老闆因為一些特殊情況，宏運集團對遼寧隊早已是無暇顧及了，他們曾尋求轉讓俱樂部，可是遼寧隊有著諸多歷史遺留問題，你想轉讓也得有人願意接盤啊！看到遼寧隊已經快成了爛攤子，讚助商們撤的很快，俱樂部完全處於自身自滅的狀態！

賽季開始前，他們套現了兩個多億，算上開新的冠名以及其他讚助和中超公司分紅，所有人都以為遼寧隊縫縫補補又一年過去了。然而開新的讚助款不知為何最後少了2000W，且沒有到位。而冬季清倉甩賣的費用，有相當一部分也沒有用於俱樂部層面。因此賬戶沒什麼錢的遼寧隊，早就開始欠薪了。包括教練組、外援在內的所有人都遭遇了欠薪。

馬林已經控制不住球隊

在遼寧隊這麼一支派系林立的球隊中，之所以馬林能夠長期在遼寧隊帥位上屹立不倒，很大程度上源自於他對於球員心理的把控。之前不管遼寧隊遇到什麼困境，馬林總有化腐朽為神奇的能力，最後幫助球隊保級。然而這一次，當嫡系一個個被賣掉后，馬指導對球隊的掌控也在一點點的降低，直到現在球隊內部已經快要崩了。

為什麼過去幾年，馬指導面對欠薪都能應對自如，而這一次不行了？一方面，過去球隊的核心楊善平、張鷺、孫世林等人都是願意給馬指導賣命的，再算上老隊長肇俊哲一直在努力將隊員團結在一起，因此遼寧隊的內部雖然有問題，但至少還算團結。除了幾名外援，國內球員大家一起出去喝酒擼串打麻將是常見的。很多時候，組織大家一起聚會的正是馬指導。

然而現如今的遼寧隊，馬指導的嫡系已經賣差不多了，新人還頂不上來。現在遼寧隊挑大樑的要麼是外援，要麼是郎征這樣的外來戶，他們就是來好好踢球的，不是來陪你玩的。因此馬指導那一套和稀泥的辦法現在不好使了。而在技戰術層面，其實馬指導這些年無論是帶江蘇、遼寧、阿爾濱、河北中基，基本上都是防守靠堆人，進攻沒套路純靠蒙，也拿不出什麼特別管用的套路。當然馬指導帶隊目前最大的問題還是訓練，球隊的訓練基本跟玩沒什麼區別。沒有訓練質量作支撐，到場上跟對手硬杠時，球隊也就遭遇了大面積傷停。球隊目前的傷號數量已經上雙，這其中就包括詹姆斯、楊旭、石笑天等絕對主力。

本周客戰僅比自己少兩分的蘇寧，這是一場絕對不能輸的比賽。由於遼寧隊內部已經幾近崩潰，他們也只能是死馬當活馬醫了，只是傳聞中的賈秀全、唐堯東們真的會成為遼寧隊的真命天子嗎？