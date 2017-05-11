2017年第57屆威尼斯雙年展《有無之際：李光裕大型個展》台灣同步展中央網路報 (2017-07-17 16:28)
與此同時，在台北、台南分別推出李光裕此次威尼斯之行的同步展，形成輻射三地的國際藝術盛事，耘非凡美術館作為台南文化地標乃是其中重要一環。本展覽不僅是威尼斯同名展覽的匯報與擴充，除展出威尼斯的主要單元之外，更特設同步視聽室，以文獻形式將威尼斯展覽現場帶回台灣，在此基礎上，相比威尼斯本展覽還有兩大特點：
其一，緊扣「有無之際」的主題詮釋，對李光裕獨具特色的雕塑美學進行歸納。從1980年代至今，李光裕一直不斷在探索雕塑的新型空間關係，特別是發展出一種異於西方雕塑的「空」的形式語言。本展覽加入更多李光裕的早期與近期作品，使這條時間線索更加清晰，從中可以看到李光裕如何透過虛與實、滿與空之間的對比，創造出富有情感張力的多重虛擬空間，也體現出一種深厚的東方美學境界與哲學理念，加深對李光裕藝術的理解。
其二，從威尼斯古老的貴族宅邸到台南現代風格的美術館，不同語境的轉換帶來不同的觀看視角及意涵。海明威故居「羅塔•伊萬柯宮」以其在世界文化史上的重要角色，為李光裕與歐洲及美國文化進行對話提供了支點，「有無之際」取自美國「迷惘的一代」代表作家海明威的小說標題，力圖從人文主義視角表達對本屆威尼斯雙年展主題「藝術萬歲」(Viva Arte Viva)的回應。而本展覽則與耘非凡的建築空間及其地處的人文空間相結合。「默默耕耘，創造非凡」，這種紮根於台灣在地的精神是李光裕藝術所蘊含的深層力量的源泉，及其所代表的價值所在。藉由本展覽亦推動耘非凡美術館成為從台南走向世界的文化窗口。
展覽名稱：第57屆威尼斯雙年展
《有無之際：李光裕大型個展》台灣同步展
展覽日期：2017.07.14 -2017.09.30
策展人：楊心一 博士
開幕：2017.07.15 14:00
展覽地點：耘非凡美術館(台南市林森路一段370號)
展覽名稱：2017年第57屆威尼斯雙年展
李光裕受邀聖馬利諾國家館
《有無之際：李光裕大型個展》
展覽日期：2017.05.11-2017.11.26
聖馬利諾國家館策展人：Mr. Vincenzo SANFO
學術主持暨展覽顧問：楊心一 博士
展覽地點：威尼斯“海明威故居”羅塔•伊萬柯宮邸(Palazzo Rota Ivancich)
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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