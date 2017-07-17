【中央網路報】

家長利用周末時間帶孩子一同參與「106暑假魔幻嘉年華」家長與孩子 共學，邊玩邊學習認識毒品的真相 保護青少年人身安全並遠離毒品，今日(15號)高市警察局三民第一分局在高市三民公園舉辦「106暑假魔幻嘉年華」大型親子活動。吸引數百對親子與數個民間團體的大小朋友「共學共玩」。守護下一代幸福，反毒志工提醒民眾給予孩子正確知識，多引導、少爭執，鼓勵孩子從事健康休閒活動。活動主持人由藝人「黑面」擔當，主打「讓青少年樂的嫑嫑的」，特約唐氏症天公仔愛心園鼓陣、魔術老師李志松及三民活力志工舞蹈團熱力表演，炒熱現場氣氛。「靜堂茶道」、神槍手、警用重型機車試乘、造型氣球、消防器材、CPR等急救體驗，及最受青少年歡迎的「騎警隊」、「九號倉庫」重機車展示區更是擠滿人潮。避免教條式宣導，山達基教會響應人道主義者Ｌ. 羅恩賀伯特反毒理念設置反毒大富翁闖關遊戲，幫助參與的大、小朋友從中認識毒品對人體的傷害。三民第一分局分局長戴台捷表示，為拉近與學子們的距離，本次特別設計推出豐富且有趣的青春專案宣導活動，近距離實施犯罪預防及交通安全宣導，讓青年朋友活動後都能滿載而歸。(本報訊)