高警辦魔幻嘉年華助青少年無毒Fun一夏中央網路報 (2017-07-17 16:54)
活動主持人由藝人「黑面」擔當，主打「讓青少年樂的嫑嫑的」，特約唐氏症天公仔愛心園鼓陣、魔術老師李志松及三民活力志工舞蹈團熱力表演，炒熱現場氣氛。「靜堂茶道」、神槍手、警用重型機車試乘、造型氣球、消防器材、CPR等急救體驗，及最受青少年歡迎的「騎警隊」、「九號倉庫」重機車展示區更是擠滿人潮。
避免教條式宣導，山達基教會響應人道主義者Ｌ. 羅恩賀伯特反毒理念設置反毒大富翁闖關遊戲，幫助參與的大、小朋友從中認識毒品對人體的傷害。
三民第一分局分局長戴台捷表示，為拉近與學子們的距離，本次特別設計推出豐富且有趣的青春專案宣導活動，近距離實施犯罪預防及交通安全宣導，讓青年朋友活動後都能滿載而歸。
(本報訊)
【中央網路報】
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