車輛不使用要辦理報廢登記!中央網路報 (2017-07-17 16:56)
家裡若有車輛老舊不堪使用，請儘早向監理機關辦理報廢登記，以免多繳稅費。
高雄市區監理所表示，七月份汽車燃料使用費開徵，很多民眾接到繳款單後才想到要辦理車輛報廢，事實上，當年期的牌照稅和汽燃費是計徵至辦理報廢的前1日止，也就是車輛沒有於監理機關辦理報廢、停駛或繳銷前，都視為是繼續使用，仍應課徵稅費。
高雄市區監理所提醒，如果車輛尚未至監理機關辦理報廢，但車輛已交由行政院環境保護署認可之環保回收機構回收，請一併持該車回收證明至監理機關辦理車輛報廢手續，稅費計徵至「環保車體回收」前一日止，若已繳納全年期稅費，則可依年度未使用的日數比例退還!
如有車輛報廢手續相關疑問，可洽詢高雄市區監理所，電話為（07）361-3161分機213，或苓雅監理站電話為（07）225-7812轉2105分機，將有專人為您解答，歡迎多加利用。
(本報訊)
【中央網路報】
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