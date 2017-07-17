【中央網路報】

各服務中心前來集散點領貨各集散點發放給地區服務中心食物銀行發放食物包除了食物並提供清潔用品捐助物資送到各集散點，進行理貨 據台灣網路資訊中心2016年度調查，台灣86%的人有上網經驗，高居亞洲第一。而根據Google 2015年底消費洞察報告，有54%的台灣人上次網購時透過智慧型手機，比例高居全球第一。因此，為因應民眾消費方式的革命性改變，公益團體也開始與電商業者合作，推出線上認捐物資的活動。例如基督教救助協會「1919食物銀行」將從7/17起與YAHOO奇摩購物中心合作，推出「即時傳愛，線上送餐」。民眾只要上YAHOO奇摩購物中心，就可認捐三種套餐，捐助弱勢家庭。認捐套餐只要市價5成1919食物銀行自2011年起開始向社會大眾募集物資，透過志工親送1919食物包的方式，幫助經濟弱勢家庭。2012年起開始與便利超商合作，推出300元認購套餐的方式，5年來總共募到253,731套套餐。但隨著民眾購物習慣的改變，1919食物銀行將自7/17起與YAHOO奇摩購物中心合作「即時傳愛，線上送餐」活動。同時也邀請佳格、味全及台灣榖堡三家愛心企業一起響應，推出「味全豐富套餐」、「桂格營養套餐」、「穀堡感恩套餐」。未來民眾只要以488元，就可以市價約5成的價錢，認購原價800~900元的套餐。然後再由YAHOO奇摩購物中心送至1919食物銀行，放入食物包中，由1919志工送到受助家庭。其中，「味全豐富套餐」是罐頭組合，「桂格營養套餐」是燕麥麵組合，「穀堡感恩套餐」是白米組合。自7/17~7/31募集，目標8000套。8月後則將再推出其他套餐，供民眾認購。8成物資來自愛心企業認捐夏忠堅表示，1919食物銀行每兩月送一包食物包給受助家庭，一年可資助4500戶。每包食物包市價約2500元，內容包含主食、副食、營養品，及清潔用品等。6年來總共服務25,713戶次，發出121,922份，物資種類超過1305種，總市值超過3億655萬元。而在2016年發放的25,713份食物包中，逾8成為企業捐贈，顯見台灣企業善盡企業社會責任的用心。例如台塑集團所屬的「公益信託慶寶社會福利基金」，自2015年起，每季都固定捐贈台塑洗衣粉、洗髮精、沐浴乳及洗碗精等4件一套的清潔用品。截至今年7月止，總計已捐出31,355套，此外還捐了80,940公斤的白米。受助戶伙食支出是一般家庭兩倍根據主計處6月份統計，消費者物價指數（CPI）年增率為1%，漲幅是近5個月來的新高，其中尤以食物類的漲幅最高，單月漲破3成，年漲幅2.2%。夏忠堅表示，這對伙食費佔家庭支出高達35.58%，是一般家庭15.9%兩倍多的1919食物銀行受助戶而言，實在是雪上加霜，也更顯物資捐助的重要性。夏忠堅呼籲社會大眾能有錢出錢，有力出力，有物資捐物資。尤其現在只要上YAHOO奇摩購物中心，就可認購套餐，隨手做公益，方便又有效率。請現在就上網認購，讓弱勢家庭餐餐不斷炊！(蘇松濤報導)