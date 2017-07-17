即食傳愛．線上送餐 1919食物銀行與YAHOO購物中心攜手中央網路報 (2017-07-17 17:05)
認捐套餐只要市價5成
1919食物銀行自2011年起開始向社會大眾募集物資，透過志工親送1919食物包的方式，幫助經濟弱勢家庭。2012年起開始與便利超商合作，推出300元認購套餐的方式，5年來總共募到253,731套套餐。
但隨著民眾購物習慣的改變，1919食物銀行將自7/17起與YAHOO奇摩購物中心合作「即時傳愛，線上送餐」活動。同時也邀請佳格、味全及台灣榖堡三家愛心企業一起響應，推出「味全豐富套餐」、「桂格營養套餐」、「穀堡感恩套餐」。未來民眾只要以488元，就可以市價約5成的價錢，認購原價800~900元的套餐。然後再由YAHOO奇摩購物中心送至1919食物銀行，放入食物包中，由1919志工送到受助家庭。
其中，「味全豐富套餐」是罐頭組合，「桂格營養套餐」是燕麥麵組合，「穀堡感恩套餐」是白米組合。自7/17~7/31募集，目標8000套。8月後則將再推出其他套餐，供民眾認購。
8成物資來自愛心企業認捐
夏忠堅表示，1919食物銀行每兩月送一包食物包給受助家庭，一年可資助4500戶。每包食物包市價約2500元，內容包含主食、副食、營養品，及清潔用品等。6年來總共服務25,713戶次，發出121,922份，物資種類超過1305種，總市值超過3億655萬元。
而在2016年發放的25,713份食物包中，逾8成為企業捐贈，顯見台灣企業善盡企業社會責任的用心。例如台塑集團所屬的「公益信託慶寶社會福利基金」，自2015年起，每季都固定捐贈台塑洗衣粉、洗髮精、沐浴乳及洗碗精等4件一套的清潔用品。截至今年7月止，總計已捐出31,355套，此外還捐了80,940公斤的白米。
受助戶伙食支出是一般家庭兩倍
根據主計處6月份統計，消費者物價指數（CPI）年增率為1%，漲幅是近5個月來的新高，其中尤以食物類的漲幅最高，單月漲破3成，年漲幅2.2%。夏忠堅表示，這對伙食費佔家庭支出高達35.58%，是一般家庭15.9%兩倍多的1919食物銀行受助戶而言，實在是雪上加霜，也更顯物資捐助的重要性。
夏忠堅呼籲社會大眾能有錢出錢，有力出力，有物資捐物資。尤其現在只要上YAHOO奇摩購物中心，就可認購套餐，隨手做公益，方便又有效率。請現在就上網認購，讓弱勢家庭餐餐不斷炊！
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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