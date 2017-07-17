記者張家豪／台北報導

根據中央氣象局的天氣觀測，今年7、8月的颱風會特別多，預測連續大雨將造成積水及濕氣加劇，容易使家具受潮，特別是木製家具更容易因為潮濕而變形、腐爛。專家表示，家具受潮的原因多半在於濕氣從沒有刷漆的縫隙中滲入內部，造成內部發霉、發脹、甚至外部變形。許多民眾遇到家具受潮後，只能忍痛丟棄並購買新品，有些家具可能只購入不到五年便丟棄，甚是可惜。其實只要在日常生活中掌握一些保養小技巧，就可以延長木製家具的使用壽命。

家具跟人一樣需要平日的保養與照顧，CELLINI皇齊國際北區督導張君毅表示，想要做好居家養護或選購合適家具的，建議可試試以下小撇步：

1.保持通風、做好保養

實木家具在日常使用過程中難免會有磨擦、產生刮痕，空氣中水氣會從未上漆銜接處、破損、刮痕處進入並造成內部潮濕，導致蟲卵孳生影響木頭使用狀況。建議家具避免擺置在陰暗潮濕的角落，應保持室內通風以防水氣積留，並每3個月至半年以護木油或蠟定期保養擦拭表面；如此便可防止蟲蛀，亦可簡單修護家具破損處。

2.選購良好家具

多數民眾因對原木料較不清楚，容易因價格取向而考量選購較格較低廉的松木、柳安木、貼皮…等，反而忽略家具的耐用性，造成家具的使用年限只有2~5年，累積下來其實也是一筆可觀的數字，反倒沒有比較省錢。張君毅建議民眾在選購家具時，可以選購品質好、不易潮濕的柚木家具。柚木的優點在於堅固耐用、含油量高不易潮濕，平時保養只需作好上油保養並抱持表面乾燥無水即可。

3.讓木頭呼吸，調節溫度防龜裂

近年來，原木家具的設計與製作開始不以過度精磨為目標，而是追求「可以呼吸的原木家具」來延長產品的使用年限。一般來說，原木家具在出廠時會經過打磨、上漆的工序，以CELLINI販售的柚木家具為例，就堅持正面需要六、七次工序，目的讓正面更為光滑並增加美觀；反面則不同於多數品牌，僅進行二~三次工序而已，相比正面較為粗糙，更曾讓消費者誤以為是偷工減料的處理方式。張君毅表示，其實反面減少打磨程序主要是讓木頭的毛細孔更開放、可以呼吸，這才是正確的原木處理方式。而因為保留原木的毛細孔加上原木含水量約50%~70%，可以自然調節原木本身的溫度與濕度，避免過度熱漲冷縮造成裂痕。

而在木材的選擇上，專家則建議如果預算許可，可以優先選擇柚木材質的原木家具。柚木質地細緻扎實、密度高，且因本身會出油，使用年代越久其表面越光滑、亮麗，；再加上原木能幫助室內溼度的調節特性，柚木家具一直是市場上購買度最高的商品之一。根據皇齊國際門市觀察，多數民眾的消費模式改變，不再以金額作為消費考量，而是願意多花錢購買品質較好、耐用度高的原木家具。張君毅提醒，原木特色為天然花紋、材質均勻，為了木材的壽命，仍建議家具購買回家後盡量保持通風狀態，不可直接接觸到高溫物體或放置在潮濕環境，並適時地保養、上油，才能確保家具的使用壽命長久。