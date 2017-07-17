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來自香港的壹傳媒近年為整頓旗下業務，不僅已出售台灣《壹電視》予年代傳媒集團，《台灣蘋果日報》、《壹週刊》也經歷數次業務與人力調整。今（17）日早上香港壹傳媒在香港聯合交易所公布短暫停止股市交易，並宣布港台《壹週刊》業務以港幣5億元（約合新台幣19.68億元）的價格，售予W Brothers Investment公司，台灣《壹週刊》總編輯邱銘輝表示，目前台灣《壹週刊》運作正常，他相信該公司將來也會繼續營運，在買賣轉換過程中，台灣《壹週刊》將會盡量保護員工權益。

今（17）日壹傳媒有限公司行政總裁張嘉聲宣布，該公司將接受W Brothers Investment公司提案，將《壹週刊》及其他雜誌（包括《忽然一周》、《Next One》《ME!》 《壹本便利》及《Face》不包括台灣壹本便利公司），售予W Brothers Investment的建議。張嘉聲表示該交易案會在9月底完成。

依據壹傳媒發出的公告顯示，潛在買方已支付港幣1000萬元（約合新台幣3936萬）港誠意金，壹傳媒也承諾截至2017年12月31日，不會就潛在出售事項向任何其他第3方繼續或展開任何討論或接納任何要約。

至於台灣《壹週刊》未來的動向，該公司總編輯邱銘輝表示，目前台灣《壹週刊》運作正常，他相信該公司將來也會繼續營運，在買賣轉換過程中，台灣《壹週刊》將會盡量保護員工權益。

以下是香港壹傳媒內部發布「事業單位異動通告」公告內文：

各位同事夥伴，

今天，我們的董事會已通過了一項議案，接受W Brothers Investment Ltd.向壹傳媒收購《壹週刊》及其他雜誌（包括《忽然一周》、《Next One》《ME!》 《壹本便利》及《Face》不包括台灣壹本便利公司）的建議。這項交易必須經過公司股東批准以及其他習償性收盤條件，預計會在9月底完成。而交易完成後， 集團將會繼續發行《飲食男女》及《交易通/青雲路》並加速發展其數碼版，這標誌著壹傳媒的整體業務將進入一個新的紀元。

在過去數年我們看到了新聞媒體從紙媒轉型到數碼化的演變。這是一個無法抗拒的潮流。壹傳媒一直都是在新聞行業內積極投放資源來發展數位碼平台的先驅。在各同事努力之下《蘋果動新聞》更加成為了香港和台灣最受歡迎新聞平台。今次決定出售旗下雜誌，是整個轉型計劃一個重要部分，亦顯示了整個轉型工程已基本完成。

《壹週刊》一直以來在傳媒業界擔當一個重要的地位，也得到讀者的信賴才有今日寶貴的商譽。我們對《壹週刊》多年來所創造的成果引以為傲。現在買方違成協議，承諾會繼續投資，讓有志願的同事能夠繼續發揮也符合集團的發展策略。

我們認識到這是一個很重要的消息，及可能會在市場上和團隊中帶來一些不確定性。在此我們董事會已經向領導團隊和各同事清楚表明，壹傳媒的文化，使命和宗旨，及我們一貫的創新精神，會維持和過去二十多年一樣，不會變更。而由於公司的資源可以集中，用來加快擴展在數碼平台上的各個項目，可使我們在這領域上能夠保持領先地位。

在此，我謹代表壹傳媒同仁，感謝所有《壹週刊》成員對《壹週刊》所作的貢獻。雖然我們日俊會分道揚鑣，我們祝愿大家一切順利，及將來能夠為《壹週刊》再創佳續！