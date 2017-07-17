記者李文生／台南報導

灣首府大學為塑造以休閒產業為特色的品牌，不斷在休閒領域增加教學設施，觀光事業管理學系近年來以波音777為機型，打造出來的座艙專業教室，就是要讓學生體驗飛行服務的要領，座機艙教室內則有來自長榮航商務艙飛機卸下的整組機艙座椅，將座機艙專業教室打造的與真實的飛機座艙相仿，讓學生更能貼近空中服務的情境。

由台灣首府大學推廣教育處及觀光事業管理學系聯合辦理的「小小空服員」夏令營活動圓滿落幕，「小小空服員」招收對象以5歲至11歲的小朋友為主，分兩梯次進行，除邀請華航空姐現身說法外，擁有機師證照的休閒產業學院院長黃仲麟也親自帶領小朋友認識飛機構造及了解飛航安全，小朋友在空姐的指導下穿上空姐及空少的制服，穿梭在機艙教室，體驗翱翔天際的夢想。

排隊登機到機艙室。

為分享大學教育資源，台首大推廣教育處今年首度與觀光系合作，開放飛機座艙教室，舉辦「小小空服員」夏令營，希望讓鄰近的小朋友與家長能體驗大學最新專業設備。

「小小空服員」夏令營分兩梯次，第一梯次以5歲至8歲的小朋友為主，由於該梯次有不少學齡前的小朋友，他們在家長陪同下參與這次夏令營，小朋友穿上空中少爺及空中小姐制服後相當高興，不斷穿梭在機艙教室內，累壞了家長與老師們。小朋友透過影片的介紹，再實際對照機艙教室的設備與空姐老師的現身說法，也讓他們體驗如同身在飛機內的飛行樂趣。

送餐服務。

第二梯次則以9歲至11歲的小朋友為主，小朋友在空姐老師的協助下，把頭髮紥成空姐專屬的包包頭，並穿上小小空服員的制服，搭配空姐老師所傳授的機艙服務態度、乘客安全須知及國際禮儀，讓小朋友個個成為一位小紳士及小淑女，吸引不少家長拿起相機猛拍照，有的小朋友進座機艙教室後，就擺起POS讓家長拍照上傳，不少小朋友家長直呼報名此次夏令營真是「不虛此行」。

空服員機艙走路訓練。

台首大推廣教育處長賴朝煌表示，這次暑假推廣教育處推出一系列以小朋友為主的夏令營，一方面是要分享社區資源，以盡大學社會的責任，另一方面是希望讓小朋友帶著家長走入大學校園，實地了解台灣首府大學在休閒產業方面的特色。