地方中心／台北報導

2017臺北世界大學運動會進入倒數計時，為了迎接這場難得的運動盛會，台北捷運特別發行「臺北世大運紀念車票」，每套紀念車票內含5枚印製世大運吉祥物熊讚圖騰Token(捷運一日票)、專屬蒐藏證書及限量編號，一套售價750元，限量販售1900套。7月29日(六)上午10時起，在捷運臺北車站、中山、松江南京、忠孝復興及西門等5個車站詢問處，每人每次限購2套，數量有限，售完為止！每枚Token均為捷運一日票，自閘門刷卡當日起有效，可不限次數、不限里程搭乘。不論進、出車站，都是「感應」方式，出站車票無須回收，貼心的設計，方便民眾將紀念票帶回家收藏。

「臺北世大運紀念車票」不同於名片般的票卡，採用圓形Token設計，將大家熟悉的捷運藍色單程票，變成熊讚一日票。每套「5」枚Token，與世大運代表5大洲相互輝映；各枚Token上的熊讚圖案亦蘊含特殊意義，聖火熊讚表示運動家精神，棒球熊讚、舉重熊讚、高爾夫熊讚及羽球熊讚，則是預祝地主選手旗開得勝、勇奪金牌！

世大運紀念車票限量推出 每套5枚熊讚Token一日票

本次世大運吉祥物—熊讚是土生土長的臺灣黑熊，獨有黑白毛色，成為紀念Token顏色的靈感來源，首創黑白雙色的Token設計，令人驚艷；另外，為了呈現熊讚運動時「熊熊生風」的英姿，雕刻的力道及模具的塑造，更是製作時的一大挑戰！

世大運紀念車票每套售價750元，7月29日(六)上午10時起，在臺北車站、中山、松江南京、忠孝復興及西門等5個車站詢問處限量發售，每人每次限購2套。以黑色為基調的專屬精美票盒，與臺灣黑熊的熊讚形象呼應，盒面細線雷射膜表現出高級質感；活潑筆觸勾勒啦啦隊彩球，將整體視覺營造得熱情有活力，更符合世大運健康歡樂的風格。

除了包裝饒富巧思，每套套票內附有專屬的紀念票證書，證書右下角以燙金印製限量流水號，增添蒐藏性與限量意義，Token收納盒更可立起當作收納架，以供票迷們陳列欣賞。

北捷表示，歡迎大家使用紀念Token搭捷運看比賽，以實際行動為選手加油打氣！也提醒，使用紀念Token搭乘捷運，不論進、出車站，都是「感應」方式，出站車票無須回收，貼心的設計，方便民眾將紀念票帶回家收藏。