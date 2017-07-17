記者李文生／台南報導

崑山科大辦理「2017年暑期赴泰國國際華語教學暨志工服務團」，由華語中心蔡美端主任與楊雅惠老師，帶領14位華語小老師，前往泰國曼谷的姊妹校斯巴頓大學，以及四色菊省慈化文教基金會「彌勒佛院」，進行為期三週華語教學志工服務，服務的外籍學生多達463人次。

崑山國際華語教學暨志工服務團日昨在斯巴頓大學會議室舉行開幕式，該校副校長暨國際事務處處長Mrs.Chinda Tejavanija Chang是臺灣媳婦，她以流利的臺語和團員們熱情互動，同時宴請團員並安排校園巡禮，導覽斯巴頓大學的教學設施與優美環境，文學院院長Dr.Waraporn Thaima則特地到現場歡迎學員的蒞臨。

斯巴頓大學華語課程，學員互動熱絡。

這次華語教學志工課程共分為兩個階段，第一階段規劃為期一週的華語教學及文化活動，包含「名片DIY」、「布袋戲開場及第一支舞」、「前後左右踏─撐腰」、「水果盤DIY」、「營火舞、名片及你好歌、謝謝歌」等華語創意教學，及「吹墨梅花及書法課程」、「天燈吊飾及平安剪紙」等文化課程，活潑生動的內容讓其他國家的華語教師十分驚豔。團員在斯巴頓大學及Chonburi分校期間，還參與該校的守夏節、蠟燭節，體驗當地文化，充滿在地特色的活動讓人難忘。

第二階段前往四色菊省彌勒佛院，該處擁有自然原野、清幽鳥囀的佛院氛圍，十分幽靜，團員三餐品嘗素食以實踐身體環保，學習院內的禮儀規範，同時接觸當地清貧而善良的百姓，主動關懷四色菊省在地居民，學習感恩惜福與造福，也讓他們更加珍惜物資。兩週的規律生活也提供成人兒童混班華語教學、華語師資培訓課程以及志工服務，並參與當地社區關懷家庭拜訪服務。

03.「吹墨梅花及書法課程」文化課程很受歡迎。

另外，蔡美端主任與楊雅惠老師拜會慈化基金會曼谷駐點「音傳佛宮」的黃如功經理，期望未來能媒介鄰近大學的華語教學暨文化交流。該次活動由楊雅惠老師密集培訓，來自各系的學員們認真投入且合作無間，簡易泰國交際語言皆能朗朗上口，成為臺灣軟實力最稱職的外交尖兵。