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野生動物的生存與繁殖，跟古代「宮廷生活」竟然也有相似之處！5月29日出生的查普曼斑馬寶寶「芳文」，是個活潑好動的小男生，牠是「梅芳」的第2胎，由於媽媽在群體中屬於較為強勢的個體，就如同「宮廷劇」中位階較高的妃嬪，在眾多斑馬中擁有優先採食權。位階較高的媽媽有了充足的飲食，要孕育出頭好壯壯的健康寶寶並非難事；而「芳文」有了相對強勢的媽媽作為後盾，在群體之中自然也就「子憑母貴」囉！

查普曼斑馬的懷孕期約330~390天，每胎只生一仔，剛出生的寶寶體重平均約25~30公斤。斑馬寶寶出生後，誰在牠附近就會被當成媽媽，所以5月29日清晨，當「梅芳」在戶外活動場順利生產之後，便技巧性地阻擋其他想靠近寶寶的叔伯阿姨。「芳文」出生後大約15分鐘便自行站立，1小時後就開始跟著「梅芳」四處走動，仰賴媽媽「高高在上」的地位，這位小小孩不僅沒被其他年長的個體欺負，還很快地就融入群體之中，只是身體各部位的小肌肉都還在發育不耐久站，因此一有機會就會倒臥著休息，很容易被路過的遊客誤以為是生病了呢！

動物群體生活如同「宮廷劇」 斑馬寶寶「子憑母貴」 （圖／臺北市立動物園提供）

斑馬寶寶屬於早熟性的動物，出生後約兩周左右就會模仿媽媽採食飼料，「芳文」會將狼尾草或百慕達乾草等食材在口中慢慢咀嚼，吸取汁液及吞下少量的纖維，剩下的多數草渣就會吐出來，過程好像人們嚼口香糖一般，非常有趣。在這階段斑馬寶寶仍然以媽媽的母奶為主食，要長到約11個月大時才會斷奶。

查普曼斑馬是高度社會性的動物，通常由4-6隻雌性個體及牠們的子女組成家庭，群體中僅容許由一隻成年的雄性個體負責保衛家庭成員，其他雄性的成年斑馬則必須加入「單身漢」俱樂部生活，因此當「芳文」成長至1~3歲左右時，就必須離開媽媽獨立或另組家庭。預設斑馬寶寶在不多久的將來就得和媽媽分開，不禁讓人有點捨不得；另一方面卻也期待寶寶能順利成長茁壯，就讓我們珍惜這短暫的母子情緣，有時間記得多來動物園欣賞斑馬媽媽與寶寶同框的畫面吧！