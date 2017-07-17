台灣土芒果「土檨仔」進淡季 有人出高價一嚐古早味台灣好新聞報 (2017-07-17 16:24)
記者黃芳祿／台南報導
俗稱土檨仔的台灣土芒果，現在是進入採收尾季，產量減少，價格鹹魚翻身，維持在40~50元之間，購買得碰遇氣，有錢不見得可買得到。銀髮族說，冷凍後的土檨仔讓它自然退冰，從果粒尾巴吸出原汁，像是吃全天然果凍，還隱藏小時候古農村味道。
台灣土檨仔果實小愛文芒果一號，它特有芒果味道，加上近年來改良品種果粒有大點，果農採套袋方式管理，深受一些愛好台灣味消費者青睞。
果農說土芒果、土檨仔盛產期集中在端午節前上市，每年約6月底屬於尾期，但中上等貨價格一直維持在每斤40到50元之間，遠比愛文上芒價錢高一些，還是有客戶指名要購買。
民眾說，土檨仔買回家等到全熟後包著報紙放進冰箱冷凍庫存放，至少可保存半年時間，等到要吃的時候拿出來解凍，在土芒果尾巴控個小凍用吸吮的，像是吃天然果凍，懷念台灣早期農村社會物資缺乏年代。
現在的台灣土檨仔很少，有老饗特地在玉井、大內等檨仔市尋找，套袋的上等貨是賣家的市場，多半的買家為了滿足特有台灣檨仔味蕾，還是願意加價買回，因為錯過今天，就得再等明年了。
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