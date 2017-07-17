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日本出產的牛肉，向來以肥美細緻的油花分布、嫩美多汁的肉質與口感聞名於世界。不過因日本曾在2001年出現狂牛症病例，因此日本產牛肉多年來都不能輸出至台灣等其他世界多國。不過衛福部食品藥物管理署今（17）日預告日本、荷蘭、瑞典牛肉及其產品進口規定，並訂定輸入條件，最快9月中就會公告解禁。

食藥署今（17）日預告「荷蘭牛肉及其產品之進口規定」、「瑞典牛肉及其產品之進口規定」及「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，食藥署表示該預告是針對將來荷蘭、瑞典及日本輸入牛肉及相關產品，訂定輸入條件。

依據食藥署公布的部份預告內容，荷蘭的牛肉需來自12月齡以下牛隻、日本和瑞典則是30月齡以下；屠宰時要去除特定風險物質，如迴腸末端、扁桃腺、神經結、脊髓、脊柱等，且由合格工廠生產並由駐場獸醫官監管、每批產品都檢附官方獸醫簽發證明文件等規範。

食藥署表示，荷蘭、瑞典及日本牛肉輸入申請案皆依程序完成書面審查、風險評估、實地查核及牛海綿狀病專家諮詢會等技術性評估工作後，送跨部會討論與決定後續辦理規劃事宜。本案啟動跨部會會議（包括行政院食品安全辦公室、經濟部、行政院農業委員會及衛生福利部），經討論決議於本日預告徵求各界意見。

食藥署表示，我國牛肉94％由國外進口，目前台灣已開放美國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭及巴拉圭等國牛肉輸台，食藥署再次強調，健康牛隻之牛肉及相關產品都是安全的，荷蘭、瑞典及日本牛肉及相關產品進口條件比照現行美國及加拿大牛肉進口條件，必須是健康的牛隻且經過嚴謹的源頭管理及輸入查驗，輸入後也必須明確標示牛肉原產地資訊。

食藥署也表示，有關日本、荷蘭、瑞典等３國牛肉的風險評估等相關資訊，可至食藥署(http://www.fda.gov.tw)「進口牛肉專區」查詢。