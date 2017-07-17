川普上任後 收容基督教難民大增台灣醒報 (2017-07-17 16:25)
【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】美國收容的基督徒難民人數已經正式超越穆斯林。根據當地智庫皮尤研究中心指出，在歐巴馬時期，美國收容的穆斯林難民人數比基督徒還多，但川普上任後，兩者的人數已經反轉。
據《基督徒郵報》報導，川普執政的1月21日至6月30日間，美國一共接納9,500多名基督徒難民，與7,200名穆斯林。且仔細觀察，穆斯林難民的收容比率在這段期間逐漸下降，從2月份5成，落到6月時的3成（31%），基督徒難民比例卻升高到57%。
歐巴馬執政的2016財政年度，總共約有8.5萬名難民進入美國，穆斯林人數更創下歷史新高。在去年美國前十大難民來源國中，不丹、緬甸的佛教信仰為大宗；剛果（金）、烏克蘭以等3國以基督宗教為主；餘下伊拉克、伊朗、阿富汗、索馬利亞、敘利亞等5國都是穆斯林比例在9成、甚至99%以上的國度。厄利垂亞則基督教與伊斯蘭教信徒各佔半數。
根據《今日美國報》報導，911事件以來，美國僅出現3次穆斯林難民人數超過基督徒難民的紀錄，分別是2005、2006，以及2016年。2016年歐巴馬歡迎了38901位穆斯林難民。
川普在今年一上任的1月27日頒佈行政命令，限制7個穆斯林為主國家民眾進入美國，包括伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞與葉門，同時暫時終止美國難民重置計畫。
日前國務院則表示，今年美國難民計畫收容額度的5萬人已經飽和，現在開始將會開始限制外國難民進入本國。皮尤研究中心指出，截至今年6月30日止，美國一共核准4萬多名難民。他們的6大主要來源國，只有伊拉克是穆斯林為主。其他5國是：不丹、緬甸、剛果（金）、烏克蘭、厄利垂亞。
責任編輯：邱慕天
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