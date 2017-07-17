（中央社記者黃麗芸台北 2017年7月17日電）藝人Ella產後兩個多月就「瘦」夠開工，她今天表示，自己恢復狀態良好又待不住，現在處於「全面開戰」狀態。外界關切這是否意味S.H.E.將合體？她笑說「敬請期待」。



Ella（陳嘉樺）下午出席「2017雀巢健康兒童全球計畫記者會」，身為雀巢健康大使代言人的她，還獻出產後第一支舞，和小朋友們大跳活力四射的「金三角健康操」，鼓勵大家響應「天天做、健康吃、快樂動」的好習慣。



她現場還秀出自己小學時的清秀照片，自言從小就很好動，不論是跳繩、丟彈珠、打籃球或編舞樣樣來，現在則是經常找健身教練指導運動。Ella認為，維持運動習慣非常重要，鼓勵大家要將運動變成生活的一部分。



由於現在許多小朋友愛挑食，Ella舉自己為例，像是茄子或胡蘿蔔等食物，父母可故意強調特別性以吸引小朋友們的注意力，透過好奇心進而願意嘗試，改善挑食習慣。



Ella也提到，自己的兒子「勁寶」剛滿3個月，即將進入第4個月吃副食品階段，還開玩笑說要讓兒子「吃土」，即便為人母仍不改幽默個性；但也誇讚「勁寶」乖巧又好帶，已經可以配合父母作息睡整晚。



會後媒體詢問為何產後如此快就復出？Ella表示，自己產後恢復狀態良好又待不住，看到有些工作很有挑戰性，所以才這麼快復出，現在是處於「全面開戰」狀態；對於S.H.E.是否即將合體，她則說「敬請期待」。



針對產後身材變化，她不諱言說，比生產前升級一個罩杯，笑說自己如此完美，老公對她什麼都滿意。



Ella還爆料，自己小時候第一次被男生告白時，因年紀小而不知所措，竟然大罵對方「你變態啊」，隨即就轉身跑走。



雀巢在台推動「雀巢健康兒童全球計畫」邁入第8年，今年聚焦「健康兒童金三角」活動，鼓勵學童均衡飲食、培養運動好習慣，迄今已幫助全台3萬多名學童，並選出首屆雀巢健康兒童大使，由台灣雀巢總經理何文龍進行頒獎，未來計劃要將合作範圍擴展至5都。