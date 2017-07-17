氣候變遷影響 印度稻米產量大減台灣醒報 (2017-07-17 16:32)
【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】氣候變遷造成洪水災情，亞洲地區將首當其衝。根據亞洲開發銀行（ADB）與波茨坦氣候研究所（PIK）最新研究報告指出，逐漸加劇的氣候變化將會為亞太地區國家帶來災難性後果，包括中國、印度、孟加拉等地想將飽受洪水肆虐影響。另外，印度南部稻米產量未來也將出現17％減產，影響當地民眾生活品質。
據《印度泰唔士報》報導，最新的報告指出，亞太地區受到暴潮的洪水影響極大，特別是在中國、印度、孟加拉與印尼。在21世紀末時，部分位於低海拔地區的民眾，例如孟加拉、印度與巴基斯坦，約有1.3億人將面臨自己家鄉消失的困境。在全球暖化的狀況下，東南亞及印度也將面臨洪水風險大幅增加的危機。
這份報告研究過136個大型沿海城市後發現，2005年全球洪災損失每年估計為60億美元，2050年將提高到520億美元，在2005年至2050年每年損失幅度增加最快的20處城市中，有13處則位在中國、印度、越南、印尼、泰國與日本。
亞行副總裁舒三塔諾（Bambang Susantono）表示，「全球氣候危機可能是21世紀人類文明面臨的最大挑戰，其中亞太地區便是受影響的核心所在。」
除此之外，報告也指出，雖然印度北部稻米產量預期可能出現增長，但南部省份等到2030年代時，其稻米產量將減少5％，2050年代增加到14.5％，2080年代則增加到17％。
波茨坦氣候研究所史崔哈波教授建議，若想避免此困境，亞洲國家必須設法減少溫室氣體排放量，如此一來，全球暖化程度就可維持在攝氏2度以下。
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