【台灣醒報記者張嘉琦台北報導】老師在台上問問題，學生在台下鴉雀無聲，不如讓學生「分組合作學習」，體驗互動學習的樂趣！教育部國民及學前教育署署長邱乾國說，「合作學習讓老師樂在教學，讓學生樂在學習。」最重要的是，透過五年來「合作學習」計劃，讓孩子們能逐漸找到策略與方法，愛上學習。

國立台北教育大學校長張新仁表示，此計畫105學年度持續扶助29所深耕學校實施分組合作學習，並遴選出3所績優深耕學校，分別為宜蘭縣立凱旋國中、桃園市立龍潭國中以及高雄市立青年高中。合作學習的方式不僅將學生分組，上課方式也日新月異，像龍潭國中和雲林縣立虎尾國中會運用平板、雲端平台或3D列印等科技載具輔助課程。

張新仁強調，「從Active Learning 邁向 Interactive Learning，同儕、師生、科技三方互動，才能達到自發共好。」龍潭國中老師林玉君說，參與合作學習的四年中受益最大的是孩子，不僅會考成績進步，也更喜歡上課了。而自己也從四年前想著要退休，到現在很享受上課的過程，每天看著孩子的學習熱忱感到非常開心。

國教署自101學年度起，委託國立台北教育大學規劃與推動「活化教學～分組合作學習的理念與實踐方案」，至今已第五年。邱乾國說，老師最大的鼓勵與肯定應該不是來自教育部，而是來自於孩子的進步。「透過合作學習的模式，讓孩子越來越大方、勇於分享自己的想法，也能夠透過彼此之間的學習，感受到團隊合作的力量，讓學習變得有趣，從過程中獲得成就感。」