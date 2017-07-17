合作學習有成 喚回師生熱忱台灣醒報 (2017-07-17 16:32)
【台灣醒報記者張嘉琦台北報導】老師在台上問問題，學生在台下鴉雀無聲，不如讓學生「分組合作學習」，體驗互動學習的樂趣！教育部國民及學前教育署署長邱乾國說，「合作學習讓老師樂在教學，讓學生樂在學習。」最重要的是，透過五年來「合作學習」計劃，讓孩子們能逐漸找到策略與方法，愛上學習。
國立台北教育大學校長張新仁表示，此計畫105學年度持續扶助29所深耕學校實施分組合作學習，並遴選出3所績優深耕學校，分別為宜蘭縣立凱旋國中、桃園市立龍潭國中以及高雄市立青年高中。合作學習的方式不僅將學生分組，上課方式也日新月異，像龍潭國中和雲林縣立虎尾國中會運用平板、雲端平台或3D列印等科技載具輔助課程。
張新仁強調，「從Active Learning 邁向 Interactive Learning，同儕、師生、科技三方互動，才能達到自發共好。」龍潭國中老師林玉君說，參與合作學習的四年中受益最大的是孩子，不僅會考成績進步，也更喜歡上課了。而自己也從四年前想著要退休，到現在很享受上課的過程，每天看著孩子的學習熱忱感到非常開心。
國教署自101學年度起，委託國立台北教育大學規劃與推動「活化教學～分組合作學習的理念與實踐方案」，至今已第五年。邱乾國說，老師最大的鼓勵與肯定應該不是來自教育部，而是來自於孩子的進步。「透過合作學習的模式，讓孩子越來越大方、勇於分享自己的想法，也能夠透過彼此之間的學習，感受到團隊合作的力量，讓學習變得有趣，從過程中獲得成就感。」
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
INTEX 單人加大 充氣床墊．充氣床墊 床包．自動 充氣床墊．INTEX 單人野營充氣床墊．INTEX 雙人特大 充氣床墊．INTEX 充氣床墊．充氣 床墊．intex 充氣床墊 單人加大．單人加大植絨充氣床墊．INTEX 充氣床墊 雙人加大．單人 充氣床墊．充氣床墊 雙人．intex 充氣床墊 雙人．INTEX 單人植絨充氣床墊．植絨充氣床墊．單人植絨充氣床墊．Outdoorbase 充氣床墊．雙人 加大 充氣床墊．單人野營充氣床墊．INTEX 單人 植絨充氣床墊．自動充氣床墊．INTEX 舒適型 充氣床墊．電動 充氣床墊．獨立筒 充氣床墊．露營達人 充氣床墊 xl．INTEX 單人充氣床墊．歡樂時光充氣床墊．露營達人充氣床墊．充氣床墊 歡樂時光．雙人 植絨充氣床墊
活化大腦改善失智 3飲食原則記得遵守【優活健康資訊網】
世大運選拔黑箱？標準過高惹議【中廣新聞網】
自我檢測口腔 3大症狀恐是癌症前兆【健康醫療網】
眼科醫生震驚 女子眼裡有27片隱形眼鏡【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》