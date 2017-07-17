中華郵政最新「水果郵票」，7月20開始發行，以芒果、柳橙、西瓜及葡萄為題材，1套4枚，面值分別為3.5元、5元、12元及32元。 配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於7月18日發售。



